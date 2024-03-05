春天的淡水不只有櫻花粉，還有粉紫瀑布！每年春暖花開之際，就是要忙著到處賞花、拍美照，而全台最大規模、最負盛名的紫藤花園「淡水紫藤花園」，在園主細心照料之下，即便交通不便，但在每年盛開之際，總是會吸引一大票人潮前去朝聖。目前一號屯山園區和二號水源園區分別預計將在3/23和3/20滿開時正式開放入園，邀請大家欣賞一望無際的夢幻紫藤花瀑布海。







一串串紫藤花傾瀉而下的景緻，猶如瀑布般的震撼，隨風掉落的花瓣也形成天然的紫花毯，超夢幻。根據園方表示，一號屯山園區目前預計是3/23-4/5大滿開，此園區的紫藤年齡較老，花穗較長、顏色較深，若想要更近距離的和紫藤花瀑布合影。外側的淡金路周邊白線皆可停車，若自行開車前往的話，到訪一號園區會較為方便。園區中還有整排巨型摩艾坐鎮，萌萌的模樣也超欠拍。







二號水源園區則是預計提前在3/20-4/3紫爆，園區面積較大，可以攜帶外食入園，享受在紫藤花瀑布下野餐的浪漫。延續去年規範未開放汽車停車位，僅有機車停車區。建議大家搭乘公車到天元宮後，由對面7-11巷弄中步行約18分鐘抵達園區，或是自費搭乘F102公車到達。並和天元宮附近居民收費停車場和計程車車隊合作，推出紫藤接駁專車，每人40元即可到達。



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淡水紫藤花園 一號屯山園區（摩艾）

盛開預計:3/23-4/5

地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

營業時間：8:00～18:00



淡水紫藤花園 二號水源園區

盛開預計:3/20-4/3

地址：新北市淡水區忠寮里5鄰竹圍子9-3號對面（請用google導航，近北新醫院.天元宮)

營業時間：8:00～18:00



注意事項：

1、若有提早開花則會另行公告。

2、門票300元，採現場購票制。

3、二號水源園區未設置汽車停車場。請參考以下交通資訊抵達：

(1) 搭乘任何公車至天元宮，步行約18分鐘抵達園區（天元宮7-11對面的巷子走進來），無法久走的民眾也可以搭乘自費接駁車F102公車為當地居民優先搭乘，請禮讓給居民及長者。

(2) 如一定要開車來，我們已跟天元宮的居民收費停車場合作，停車後可以搭乘自費搭乘配合的接駁繼承車到本園區(單程每人40元)，有標示為紫藤專車。

(3) 騎乘摩托車到水源園區門口，有摩托車停車區(免費) 。

(4) 搭乘計程車從紅樹林，淡水捷運站直接前往本園區。





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