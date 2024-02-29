2024台北杜鵑花季登場！被譽為台北之肺的大安森林公園，每年到了春季就變成百花爭豔的賞花聖地，以台北市花「杜鵑花」為主角，搭上一球球夢幻的繡球花等季節花卉，讓大安森林公園繽紛多彩。週末假期還規劃安森音樂派對、野餐趴等活動，揪大家在微涼春日中，坐在草地上野餐、賞花、聆聽音樂。
將於3/1正式開跑的「2024台北杜鵑花季」，恰逢大安森林公園建源30週年，串連台灣大學、市立動物園等單位舉辦一系列精彩活動。公園中除了有超過21萬株杜鵑花將陸續盛開，今年在建國南路3號出口周邊，還特意打造「鵑流不息」賞花展區，請到「小亨利木工」打造日系洋派小木屋，增添不同美感。
除了杜鵑花之外，也種植超過2萬盆的繡球花、醉蝶花、薰衣草等季節花卉，其中「杜鵑花心心」的繡球花海更是每年一定要拍、要打卡的重點，今年新增8種繡球花品種同場爭艷，並精心設計草坪燈、銅線串燈、投光燈等不同燈飾，邀請大家下班後到大安森林公園中賞花。
週末到大安森林公園賞花氛圍感加倍，每個週末皆有安森音樂派對現場演唱，在花海中聆聽動人音樂，讓人彷彿身處在深山中愜意。3/16當天則是有台北花伴野餐，揪大家一起坐在草皮上享受台北市中心中療癒的午後。
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2024台北杜鵑花季
活動時間：2024/03/01~03/31
活動地點：大安森林公園城南地區周邊
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