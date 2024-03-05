看到芋頭就先點頭要吃！對於很多芋頭控來說、芋頭的香甜不是只有在火鍋裡，芋頭做成甜點才是史上無敵好吃的。7-ELEVEN為了讓芋頭控多一個冬天吃冰的理由，特別與「連珍」聯名推出「芋香牛奶霜淇淋」, 並且3/12至3/14加碼三日不限支付工具霜淇淋買一送一。
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7-ELEVEN連珍芋香牛奶霜淇淋特別選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年名店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出芋香牛奶霜淇淋。口感厚實、香氣濃郁，迷人的紫色芋頭，每一口都能嚐到真材實料與誠意。同時，3/12至3/14白色情人節加碼三日享連珍芋香牛奶霜淇淋買1送1。
此外，思樂冰販售門市也同步開賣「櫻花玫瑰風味」，花系風味思樂冰首次粉嫩來襲，粉嫩色調搭配輕柔櫻花玫瑰香氣，彷彿置身秘境花叢、被春天的祝福擁抱，並且櫻花季杯身只有在高雄櫻花季活動才有。同時，3/12至3/14白色情人節加碼三日限定全品項特大杯買1送1。
7-ELEVEN連珍芋香牛奶霜淇淋 買1送1
活動期間：3月12日至3月14日
活動內容：白色情人節加碼三日享買1送1
7-ELEVEN櫻花玫瑰風味思樂冰 買一送一
活動期間：3月12日至3月14日
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