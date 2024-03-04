海鮮控一定會吃到停不下來、一定會飽到走不動！晶華旗下最強海鮮吃到飽「泰市場」3/4於大直英迪格4樓正式開幕，打造現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區，超過90道料理。不論是泰式燒烤、還是台灣在地海鮮、又或者是泰式奶茶、泰國嘟嘟糕，都要讓海鮮吃到飽控飽到走不動。



推薦閱讀：文華四人同行一人免費！文華東方「文華Café」四人同行壽星免費，半自助式「平日午間饗．吃．吧」吃到飽、不先訂會搶不到。







泰市場一直是許多喜歡「專攻」海鮮吃到飽控最愛的吃到飽口袋名單，這一次泰市場重新開幕，選擇大直最有氣氛、最有質感的大直英迪格做為新的據點，不只是看好大直人的消費能力、更是看上大直是吃到飽的一級戰區，要用最新鮮的泰式海鮮、cp值最高的泰市場，搶攻吃到飽的必吃清單。





全新登場的泰市場占地154坪，規劃有149個座位，其中包含一間可依客人需求調整的半開放式包廂，結合紅磚瓦、船身的設計風格及窯烤烤爐設備。而在料理方面，泰市場招牌的「現流海鮮區」，選用來自台東成功漁港的現流魚獲製成的各式生魚片。還有最鮮甜的生食級天使紅蝦、甜蝦與干貝。





同時，泰市場加碼加入了紐西蘭淡菜與加拿大燻鮭，周末還有提供個頭碩大的泰國蝦以及鮮甜的松葉蟹腳，搭配泰市場獨一無二的山葵酸辣醬、蒜味生蝦醬、魚露辣椒醬、香茅美乃滋、檸檬芥末籽醬、檸香酸甜醬與泰式辣茄醬等辛香醬料一同享用，讓人一口接著一口停不下來。





泰市場吃到飽 新菜單價位

而這一次全新開幕的泰市場在熟食方面，增加了許多選擇，「熱食窯烤區」有瑪莎曼羊肉串、沙嗲雞、泰式香腸，還有南薑椰汁水煮魚、辣味椒麻雞、黃金咖哩蟹、極厚月亮蝦餅、蝦醬空心菜及芭達雅海鮮炒飯等多達30道的經典泰式佳餚與以及現點現切的爐烤牛排。最後，當然不能忘記甜點控的最愛「南洋甜品區」，甜品的亮點包括視覺效果滿分的彩虹娘惹糕、香甜可口的泰奶霜淇淋以及七彩的摩摩喳喳甜品吧。還有整點出爐的泰式嘟嘟糕，三種顏色口味依序為綠色香蘭葉、紫色紫薯和橘色泰奶，美麗的色彩與Q彈綿密的蛋糕體好吃又好拍。同時，現場每日備有四到六款南洋特色飲品，包括芒果椰汁、羅望子酸梅汁、經典泰奶以及金桔蝶豆花冰茶等，款款特色獨具。

平日午餐(週一至週五) 12：00~14：30 每位1,380元

平日晚餐(週一至週四) 18：00~21：30 每位1,580元

週五晚餐 18：00~21：30 每位1,880元

假日午餐 11：00~15：00 每位1,880元

假日晚餐 17：00~21：30 每位1,880元



泰市場吃到飽 訂位

地址：台北市中山區植福路200號(大直英迪格4樓)

電話：(02)8502-6100

線上訂位：https://bit.ly/4bSz1Q6

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



