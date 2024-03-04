真的只有文華的吃到飽、才有辮法讓人忍不住小聲的叫出來說：好幸福。在台北一直有最頂級、又最低調，且是質感系吃到飽控的推薦清單文華東方「文華Café」，針對五月壽星，半自助式「平日午間饗．吃．吧」吃到飽、四人同行壽星免費的五月限定優惠活動，不先訂一定會搶不到。



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台北文華東方酒店，將於今年5月18日迎來開業十週年！為歡慶酒店邁向第十個年頭，特別推出5月壽星吃到飽限定活動，凡5月期間於週一至週四午間時段供應的半自助式「平日午間饗．吃．吧」用餐，四人同行、其中5月生日的乙位壽星即享免費招待。





餐廳主廚林禹德帶領其廚藝團隊傾力設計一系列美味佳餚，採位上方式提供的精彩主餐選項，包括：嚴選宜蘭櫻桃鴨胸、澎湖青衣魚、波士頓龍蝦與澳洲和牛，另搭配自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，更有由行政西點主廚趙崇曦精心打造繽紛誘人的精品級甜點吧。







台北文華東方酒店 文華Café 四人同行一人免費

活動期間：5月期間於週一至週四午間時段

活動內容：半自助式「平日午間饗．吃．吧」用餐，四人同行、其中5月生日的乙位壽星即享免費招待。



台北文華東方酒店 文華Café 訂位

訂位地址：https://walkr.tw/paZFTJOZ

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