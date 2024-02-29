泰市場回來了！在許多「海鮮」吃到飽控心中，泰市場吃到飽一直有著不可被取代的地位。而就在泰市場隨著信義誠品熄燈而暫停營業，這一次官方宣布預計3/4回歸進駐大直英迪格酒店，要讓喜歡泰式海鮮吃到飽的老饕們可以再一次品嚐最美味的泰市場。



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同時，泰市場也同在晶華酒店官網inline系統開放3/5之後的訂位，並搶先公開了餐價。週一至五午餐每人 1,380元+10%、週一至四晚餐 1,580元+10%，週五晚餐、週六日與假日午餐皆為1,880元+10%。並且就在公布的同時，許多網友也紛紛期待這一次的開幕會不會有全新的優惠活動，也期待這之後在各大旅展之中，晶華集團的餐券會不會有更大空間。而這一次泰市場加入到大直吃到飽戰區，也將為大直人帶來更多、更不一樣的吃到飽選擇。





泰市場 餐價

週一至五午餐每人 1,380元+10%

週一至四晚餐 1,580元+10%

週五晚餐、週六日與假日午餐皆為1,880元+10%。



泰市場 訂位

訂位：https://walkr.tw/8bMjHCVs

地址：台北市中山區植福路200號4樓

電話：02-8502-6100



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