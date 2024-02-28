隨著晶華「泰市場」宣布進軍大直插旗大直英迪格的同時，大直人氣吃到飽餐廳豐FOOD海陸百匯加碼在三月推出全新菜單「港粵季」3月限定，並且3/26再推出一日限定「清蒸龍蝦」吃到飽，就是要穩住大直吃到飽龍頭的寶座、大直吃到飽首選清單。
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台北大直Buffet「豐FOOD海陸百匯」表示，3月起推出「港粵季」料理，其中包含了帶有鍋巴焦香的煲仔飯、焦香細嫩的蜜汁叉燒、外酥內軟的冰火菠蘿油、鮮蝦腐皮捲、荷葉糯米雞、蛋撻，功夫粵菜避風塘料理藍鑽蝦、脆皮芋頭鴨、澄花排骨，以及每日限量的推車港點，鮑魚燒賣、黑金流沙包、海鮮灌湯包等，近50道的港粵特色美饌，全都品嚐的到、吃到飽。
此外，3/26更加碼推出一日限定龍蝦吃到飽活動，無限量供應的「清蒸龍蝦」，滿滿的蝦膏甘香美味，龍蝦肉的鮮嫩，咬進嘴哩香軟彈滑。網路上討論度極高的「泰式波士頓龍蝦」，搭配辣、酸、甜的泰式醬汁，結合粄條彈牙有勁口感渾然一體、濃郁美味。龍蝦之夜則有限定菜色日本A5和牛握壽司、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨、紅蟳吃到飽。
豐FOOD海陸百匯 3月龍蝦吃到飽
活動期間：3/26
活動內容：無限量供應的「清蒸龍蝦」
豐FOOD海陸百匯
地址：台北市中山區植福路8號
電話：02-8502-0555
官網：https://www.ffood.tw
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