為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 大直吃到飽新菜單！台北大直Buffet「港粵季」3月限定新菜單，再加碼3/26一日限定「清蒸龍蝦」吃到飽。

大直吃到飽新菜單！台北大直Buffet「港粵季」3月限定新菜單，再加碼3/26一日限定「清蒸龍蝦」吃到飽。

2024-02-28 文字：編輯 李維唐 圖片：豐FOOD海陸百匯 人氣：692
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

隨著晶華「泰市場」宣布進軍大直插旗大直英迪格的同時，大直人氣吃到飽餐廳豐FOOD海陸百匯加碼在三月推出全新菜單「港粵季」3月限定，並且3/26再推出一日限定「清蒸龍蝦」吃到飽，就是要穩住大直吃到飽龍頭的寶座、大直吃到飽首選清單。

推薦閱讀：個人火鍋吃到飽！全新個人火鍋218吃到飽，2.5盎司大眾豬肉盤45元、58元自助吧吃到飽，搶攻cp值最高吃到飽清單。
豐FOOD海陸百匯 3月龍蝦吃到飽

台北大直Buffet「豐FOOD海陸百匯」表示，3月起推出「港粵季」料理，其中包含了帶有鍋巴焦香的煲仔飯、焦香細嫩的蜜汁叉燒、外酥內軟的冰火菠蘿油、鮮蝦腐皮捲、荷葉糯米雞、蛋撻，功夫粵菜避風塘料理藍鑽蝦、脆皮芋頭鴨、澄花排骨，以及每日限量的推車港點，鮑魚燒賣、黑金流沙包、海鮮灌湯包等，近50道的港粵特色美饌，全都品嚐的到、吃到飽。
豐FOOD海陸百匯 3月龍蝦吃到飽

此外，3/26更加碼推出一日限定龍蝦吃到飽活動，無限量供應的「清蒸龍蝦」，滿滿的蝦膏甘香美味，龍蝦肉的鮮嫩，咬進嘴哩香軟彈滑。網路上討論度極高的「泰式波士頓龍蝦」，搭配辣、酸、甜的泰式醬汁，結合粄條彈牙有勁口感渾然一體、濃郁美味。龍蝦之夜則有限定菜色日本A5和牛握壽司、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨、紅蟳吃到飽。
豐FOOD海陸百匯 3月龍蝦吃到飽


 

豐FOOD海陸百匯 3月龍蝦吃到飽

活動期間：3/26
活動內容：無限量供應的「清蒸龍蝦」

 

豐FOOD海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號
電話：02-8502-0555
官網：https://www.ffood.tw 
豐FOOD海陸百匯 3月龍蝦吃到飽

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#吃到飽
morechevron_right
文章關鍵字
吃到飽 大直吃到飽 龍蝦吃到飽 豐FOOD海陸百匯
相關商家
延伸閱讀
個人火鍋吃到飽！全新個人火鍋218吃到飽，2.5盎司大眾豬肉盤45元、58元自助吧吃到飽，搶攻cp值最高吃到飽清單。
 編輯 李維唐
公館麻辣鍋吃到飽來了！「辛殿」麻辣鍋吃到飽2020年底強勢插旗公館，PRIME牛小排、安格斯黑牛領軍11款頂級肉肉，讓人飽到天靈蓋。
 編輯 張人尹
學生證真的很好用！品花苑吃到飽要對學生「不客氣」了，憑學生證用餐可享75折優惠。
 編輯 李維唐
秋蟹吃到飽大戰正式開打！大八潮坊祭出799元「螃蟹、龍蝦吃到飽」，穩坐最高CP值稱號。
 編輯 鄭雅之
吃到飽新菜單！台北國泰萬怡MJ Kitchen推出「蒸鮮鍋物祭」新菜單，澎湃海鮮蒸籠、冬令食補火鍋，吃到飽控必吃。
 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up