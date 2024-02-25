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個人火鍋吃到飽！全新個人火鍋218吃到飽，2.5盎司大眾豬肉盤45元、58元自助吧吃到飽，搶攻cp值最高吃到飽清單。

2024-02-25 文字：編輯 李維唐 圖片：老先覺PLUS個人火鍋 人氣：4,906
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

再創個人火鍋新話題！2024年，老先覺挑戰業界常規，全新推出的老先覺PLUS店型，將為消費者帶來更高CP值的火鍋選擇。老先覺PLUS以和風昆布鍋115元加2.5盎司大眾豬肉盤45元的經典搭配，更在全時段內用的基礎上，以每人58元的自助吧費用，個人鍋218元老先覺火鍋吃到飽。

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老先覺PLUS 個人火鍋吃到飽

吾蜂美味集團表示，這一次旗下品牌「老先覺」推出全新小改版「老先覺PLUS」，不僅僅是內用餐點的微調，更是對美食體驗的深刻提升。其中，最讓老饕們推薦的就是全時段內用每人加收58元即享40種以上鍋料吃到飽。
老先覺PLUS 個人火鍋吃到飽

老先覺PLUS挑選了超過四十種以上豐富的食材，不僅包含數種新鮮的季節蔬菜與菇類，還有火鍋不可或缺的配角火鍋料、餃類，以及富含蛋白質的豆類。同時還提供多款多樣式的麵類以及白飯供消費者選擇，並擁有各式各樣的飲料自助吧與冰品無限享用，服務再升級。
老先覺PLUS 個人火鍋吃到飽
 

老先覺PLUS 個人火鍋吃到飽

北投石牌店：台北市北投區石牌路一段148號
中和員山店：新北市中和區員山路477號
新莊中原店：新北市新莊區中原路133號
新莊八德店：新北市新莊區八德街159號
龜山中興店：桃園市龜山區中興路253號
台中清水店：台中市清水區中華路446號
台中梧棲店：台中市梧棲區文化路一段92號之1
鹿港復興店：彰化縣鹿港鎮復興路271號
鳳山五甲店：高雄市鳳山區五甲二路230號
老先覺PLUS 個人火鍋吃到飽
 

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