吃到飽控真的要約吃！文華Café (Café Un Deux Trois)為了搶攻吃到飽控必吃清單，特別在「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節單點主餐，由餐廳主廚林禹德嚴選宜蘭鴨胸、波士頓龍蝦與澳洲和牛等食材，帶領其廚藝團隊打造出最強午間半自助吃到飽。



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文華Café表示，為了讓吃到飽控有更多選擇，文華Café主廚林禹德首推午間主餐「爐烤澳洲M9和牛紐約客」，選用澳洲M9和牛紐約客，先炙烤後放進烤箱爐烤，呈現外表酥脆焦香、肉質柔嫩多汁的口感，並搭配松露洋芋泥、晚香玉筍、蘆筍、迷你甜菜與風乾蕃茄，最後淋上波特紅酒醬，堪稱必吃。





同時，針對喜愛海鮮的老饕，主廚特別準備了法國經典名菜「法式熱月龍蝦」，此道名菜因作法繁複，20世紀時多用於重要場合招待貴賓，因而盛行於當地。林主廚在選用肉質鮮甜且富有彈性的波士頓龍蝦，放入蔬菜高湯煮至半熟後取出，另將蘑菇、蒜頭與洋蔥一同拌炒，加入白蘭地與第戎芥末醬，最後鋪上自製白醬和格律耶爾（Gruyere）起司焗烤，入口感受龍蝦與奶香完美交織。





另還有「清蒸澎湖青衣魚」，是將肉質細緻鮮美的新鮮澎湖青衣魚清蒸保留鮮美風味，下方搭配以柴魚高湯燉煮的日本大根，上方鋪上炸牛蒡絲，配上融合紅、白與韓式味噌和芝麻醬製成的醬汁，最後撒上黑芝麻點綴，讓賓客品嚐當季最鮮甜的海味。





此外，「嫩煎宜蘭櫻桃鴨胸」則將宜蘭櫻桃鴨胸舒肥，撒上百里香與奧勒岡葉等香料後煎酥表皮，配菜則是撒上巴西里碎的奶油煎洋芋，配上白花椰、綠花椰與風乾番茄，鴨胸外皮香酥且肉汁香氣四溢。並且，主廚還為素食的老饕們提供「鮮蔬豆腐煲」以及「焗烤茄子紅醬千層」兩種主餐，品嚐美味沒有距離。





最後，因應自助餐客群對健康飲食的重視，文華Café「平日午間饗．吃．吧」的沙拉吧特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，包括鹹香的義大利沙拉米(Salami)、現切西班牙伊比利豬火腿(Jamón de Ibérico)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等，品嚐豐富多元的異國美味。



當然精品級手工甜點也是「平日午間饗．吃．吧」的必嚐品項，包括：阿芙佳朵、無花果草莓閃電泡芙與玫香覆盆子巧克力塔等，優雅吸睛的外形、精緻細膩的口感，每款都洋溢華麗且令人驚喜的繽紛滋味、吃一口都有幸福的感覺。



文華 Café

地址：台北市松山區敦化北路158號

電話號碼：02-2715-6688

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