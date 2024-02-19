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三重魯肉飯7選！三重在地人一定吃過的7間在地滷肉飯，沒吃過這7間三重在地魯肉飯、就太不懂三重人的美味了。

2024-02-19 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,404
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

三重人的魯肉飯真的很強大，從一開始的三大必吃、到五大選擇，現在又多到七間不能不知道的三重滷肉飯。這一次窩客島整理出7選，目前在網路上最多人搜尋的7間三重魯肉飯，要用三重的在地美食、讓老饕們認識三重人的故事，沒吃過這7間、就太不懂三重魯肉飯了。
三重在地人一定吃過的7間在地滷肉飯
三重在地人一定吃過的7間在地滷肉飯

 

三重人一定都吃過今大魯肉飯

魔王的碗公 推薦 今大魯肉飯 說：如果你跟我ㄧ樣喜歡吃油脂多的魯肉飯，那就要吃今大，魯肉油多且真的是甜的，米飯也煮的很不錯...<全文介紹>

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#今大魯肉飯
電話：02-2983-6726
地址：新北市三重區大仁街40號
三重人一定都吃過今大魯肉飯
三重人一定都吃過今大魯肉飯


三重人不說的滷好記豬腳飯

陳小可的吃喝玩樂 推薦 滷好記豬腳飯 說：滷肉焦糖色澤真的很吸睛，入口鹹香，肥嫩滷肉膠質黏嘴，愛吃醬汁多一點也可請店家多給一點，扒飯指數高！特別選用的花東關山米飯也是主角...<全文介紹>

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#滷好記豬腳飯
地址：新北市三重區三和路四段22號
三重魯肉飯滷好記豬腳飯
三重魯肉飯滷好記豬腳飯


說好不提蓮霧滷肉飯的

阿發的簡單幸福 推薦 蓮霧滷肉飯 說：滷肉是使用豬頸肉切成小丁狀，只加蒜酥、醬油...等拌炒，未加五香粉、甘草、糖...等。整體口感較清鹹...<全文介紹>

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#蓮霧滷肉飯
電話：02-2980-5876
地址：新北市三重區重陽路2段24巷13號
說好不提蓮霧滷肉飯的
說好不提蓮霧滷肉飯的


在地人不說的唯豐魯肉飯

阿發的簡單幸福 推薦 唯豐魯肉飯 說：「唯豐」同「蓮霧」，整體口感較清鹹，是老三重人，尤其是上一代的勞力工作者，喜滷肉飯要清鹹，不要甜黏，而且要便宜吃粗飽的老滋味...<全文介紹>

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#唯豐魯肉飯
地址：新北市三重區三民街131號
在地人不說的唯豐魯肉飯
在地人不說的唯豐魯肉飯


三重魯肉飯熱搜店小二魯肉飯

大手牽小手。玩樂趣 推薦 店小二魯肉飯 說：店小二也是屬於肥肉較多的魯肉飯，一邊吃的時候還能感受到滿滿魯肉滷汁香氣，白飯也煮的粒粒分明充滿彈性...<全文介紹>

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#店小二魯肉飯
電話：02-2984 5567
地址：新北市三重區大同北路27號
三重魯肉飯熱搜選擇店小二魯肉飯
三重魯肉飯熱搜選擇店小二魯肉飯


麗莉滷肉飯在地人的隱藏吃法

Jun 推薦 麗莉滷肉飯 說：滷肉飯自然也不是蓋的，肥瘦相間的噴香滷肉表現很不錯，重點是都不會太鹹，就算點滷排骨+滷肉也OK！事實上內行老饕的確都這麼點...<全文介紹>

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#麗莉滷肉飯
地址：新北市三重區自強路一段61號
麗莉滷肉飯的隱藏新吃法
麗莉滷肉飯的隱藏新吃法


誰會沒吃過三重五燈獎豬腳魯肉飯

艾斯 推薦 五燈獎豬腳魯肉飯 說：他們家的滷肉飯跟別家的其實蠻不一樣的，就是他們是有肥有瘦而且蠻軟嫩的，滷汁比較甜一點剛好非常合我的胃口...<全文介紹>

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#五燈獎豬腳魯肉飯
地址：新北市三重區自強路一段119號
誰會沒吃過三重五燈獎豬腳魯肉飯
誰會沒吃過三重五燈獎豬腳魯肉飯
 

 

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