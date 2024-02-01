三重美食推薦這家店小二魯肉飯，要說三重小吃，魯肉飯肯定是榜上有名，甚至還幫魯肉飯排名！五大魯肉飯、三大魯肉飯，但他們都有共通處就是生意都好到不得了，而且每家都有支持者，寫魯肉飯的文章，底下留言一定會人推薦『店小二魯肉飯』，不管是三大、五大店小二始終位居不敗之地，說是三重神級魯肉飯也不為過！

店小二魯肉飯｜交通方式、停車資訊

店小二魯肉飯就位在大同北路上，附近還蠻難停車的，我們是停在體育館的停車場再走過來，店小二的招牌還蠻可愛的，是一隻紅色的小蝦蝦，除了魯肉飯外，蝦仁焿也是主打，店員超可愛，我拍照的時候他還偷比YA！

店小二魯肉飯｜菜單

店門口的招牌就有價目表可以看，價位還真是親民，魯肉飯有大小碗，小碗25大碗30元，蝦仁焿也只要45元，滷蛋、油豆腐也都只要10元起

門口處是開放式的廚房，一眼就看到那超濃醇的魯肉鍋，這醬色看起來也太讚了！我看了一會兒看店員淋魯肉，下手也沒在小氣耶，不管大小碗都是給滿滿的魯肉，蝦仁羹湯看起來也頗讚

店小二的用餐環境，老實說出乎我意料的乾淨清潔，而且好明亮，至少跟另一間名店今大比起來感覺舒適很多，我們到的時候都已經快下午兩點，店裡還是客滿，外帶的人也是一堆

店小二魯肉飯｜推薦菜色

魯肉飯（小），小碗魯肉飯很有誠意，飯堆得高高，魯肉淋滿滿！店小二也是屬於肥肉較多的魯肉飯，一邊吃的時候還能感受到滿滿魯肉滷汁香氣，白飯也煮的粒粒分明充滿彈性，肉丁肥而不膩，肥肉入口即化，瘦肉還帶有紮實的口感，調味上比較重，滷汁也多，光吃飯就很過癮！

這碗公蒜頭辣椒應該是最強的輔料，帶有酸辣蒜香氣，淋上魯肉飯倍增！

蝦仁焿，必點！這個真的很優秀！湯頭清甜外，勾芡公也不重，重點是蝦仁焿吃起來Ｑ彈又脆口，羹湯裡還有蛋花，極富口感層次，差點又點第二碗來喝

蒜泥白肉（瘦），如果不敢吃三層肉，建議可以點瘦肉，一盤才50元，雖然都是瘦肉的吃起來還蠻軟嫩的，加上濃郁蒜香的蒜泥醬汁，開胃！

燙青菜，表現中規中矩，加了蒜頭辣椒更好吃！

店小二魯肉飯真的是名不虛傳，用餐環境明亮整潔，應該是三大魯肉飯中環境最乾淨的，而且魯肉飯也很有水準，醬香濃郁不死鹹，米飯吃起來也很乾爽有彈性，用魚漿與蝦仁製成的蝦仁羹，軟中略帶點Q彈感也很棒！店小二魯肉飯的滷肉飯味道確實不錯呢！

店小二魯肉飯

地址：新北市三重區大同北路27號

電話：02 2984 5567

營業時間：週一～週日 11:00–22:30

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