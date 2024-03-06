日本專營一條龍養殖、批發銷售的General Oyster於2月20日起，正式在大阪的人氣百貨梅田LUCUA開設海鮮燒烤餐廳Ace Sea Oyster Bar & Grill！逛完梅田百貨公司就能立刻大啖日本生蠔！

Ace Sea Oyster Bar & Grill

General Oyster以專利技術將各地進口的牡蠣，以富山灣的純凈深海水進行長達48小時以上的淨化，每年銷售量超過600萬顆。如今，這些高品質的牡蠣將直送海鮮燒烤餐廳「Ace Sea Oyster Bar＆Grill」！Ace Sea Oyster Bar＆Grill位於梅田LUCUA 10樓的LUCUA Dining區域，除了可以品嚐生蠔之外，每桌都配備了無煙燒烤爐，可燒烤牡蠣、時令海鮮、時蔬和大阪的在地食材等。每桌都設置燒烤爐的牡蠣主題餐廳，在日本可不常見哦！



▲圖片來源／株式会社ゼネラル・オイスター





今日海鮮烤盤套餐 DX

今日海鮮烤盤套餐 DX（本日のシーフードロースターセット DX）一組 4,980 日圓，消費者可以享受每日推薦的海鮮、烤生蠔、義式生火腿等拚盤菜色。

▲圖片來源／株式会社ゼネラル・オイスター





生蠔

豪華大生蠔1顆 500 日圓、4顆 1,900 日圓、6顆 2,800 日圓、8顆 3,700 日圓、10顆 4,600 日圓、12顆 5,500 日圓，建議可以點多顆，和同行親朋好友一起享用哦！

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生蠔燒烤

生蠔燒烤6顆 2,700日圓、8顆 3,560日圓、12顆 5,280日圓。消費者可以使用桌上燒烤爐來烘烤生蠔，使口感香脆濃郁，最後則能品嚐到與生蠔截然不同的風味。

▲圖片來源／株式会社ゼネラル・オイスター





串燒

時令蔬菜串燒 800日圓、蝦子蔬菜串燒 900日圓、生蠔和蘑菇串燒 900日圓。生蠔搭配蔬菜

健康又清爽。

▲圖片來源／株式会社ゼネラル・オイスター





牡蠣和牛沙朗牛排卷

牡蠣和牛沙朗牛排卷（牡蠣の和牛サーロイン巻き）2顆2,400日圓、4顆4,760日圓，生蠔被和牛沙朗牛排包裹起來，連同殼一起蒸烤。消費者可以品嚐到牛肉的濃郁香甜和生蠔鮮美的味道。建議搭配濃郁的美奶滋一同享用。





▲圖片來源／株式会社ゼネラル・オイスター





烤牡蠣

一顆600日圓。烤生蠔提供全8種烤生蠔菜單，如起司醬、勃艮第奶油等，消費者可將其加在生蠔上烤製。



▲圖片來源／株式会社ゼネラル・オイスター





■餐廳資訊

地址：大阪府大阪市北區梅田3-1-3 Lucua10階

營業時間：

午餐 11：00～15：30（最後點餐時間14：00，飲料點餐時間14：30）

晚餐 17：00～23：00（最後點餐時間22：00，飲料點餐時間22：30）

座位數：68桌（設有最多可容納12人的包廂）

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