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貓咪吐司太可愛！NEKONEKOSHOKUPAN「卡布奇諾貓咪吐司」濃郁咖啡香碰上軟Ｑ吐司，貓奴一定吃。

2024-03-07 文字：編輯 李維唐 圖片：NEKONEKOSHOKUPAN 人氣：346
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

有人能忍心對可可愛愛的貓咪吐司說不！來自日本愛天空「ANTIQUE」的貓咪吐司NEKONEKOSHOKUPAN推出全新口味「卡布奇諾貓咪吐司」，要用濃郁咖啡香配上軟Ｑ吐司，要讓貓奴、吐司控都忍不住一口接著一口吃光光。

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NEKONEKOSHOKUPAN「卡布奇諾貓咪吐司」　

NEKONEKOSHOKUPAN「卡布奇諾貓咪吐司」使用了咖啡提味，一打開包裝，香氣四溢，空氣中瀰漫的咖啡香，宛如置身午後的夢幻古董咖啡廳。不論是在工作、還是休假，都要給自己一個優閒的午後，烤片卡布奇諾貓咪吐司，配上一杯香醇的牛奶，營造出滿滿氛圍感。

一口咬下卡布奇諾貓咪吐司，先是濃厚的咖啡香充斥在口中，香醇又帶有一絲絲苦味，緊接著是柔順的牛奶香氣，兩者融合出的絕妙滋味，宛如喝下一杯滿滿奶泡的卡布奇諾，振奮心神。
NEKONEKOSHOKUPAN「卡布奇諾貓咪吐司」　

同時，這次的限定口味保有貓咪吐司一直以來的可愛外型，Q萌的貓咪外型配上雙色圖紋，最後再耳朵處增添線條作點綴，可愛又不失優雅，在滿足味蕾同時，也在視覺上療癒心靈。讓人在吃之前，都忍不住要多拍兩張放在串串上。
NEKONEKOSHOKUPAN「卡布奇諾貓咪吐司」　

 

NEKONEKOSHOKUPAN「卡布奇諾貓咪吐司」　

預購電話：02-2321-9952
本店地址：台北市中正區忠孝東路二段134巷8號
官方網站：https://nekonekoshokupan.waca.tw/


愛天空「ANTIQUEアンティーク」快閃店：

忠孝SOGO B2　2024/3/22-4/7
比漾廣場 F1  2024/3/21-5/12
 

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