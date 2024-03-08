真的會停不下來！對於吃到飽控來說，只要是加菜不加價就是要準備約朋友吃一波的首要條件。台北遠東香格里拉遠東Café吃到飽為了搶攻吃到飽控的必吃清單，特別推出「地中海」期間限定吃到飽新菜單。有超過30地中海料理吃到飽，假日還特別加碼推出摩洛哥燉羊膝。
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遠東Café表示，「地中海飲食」是以希臘飲食為基礎，以大量的蔬果、穀物、豆類、橄欖油與海鮮為主要飲食特色。而北非和中東的飲食習慣則有別於南歐地區，因宗教信仰和文化，伊斯蘭教國家不食豬肉，取而代之的羊肉為主要的肉類食材之一，烹煮方式則偏好以大量香料醃漬、炙烤，與地中海其他地區較清淡的飲食風味有很大的差異。
這一次30道地中海吃到飽料理之中，最讓人期待的就是臘香蒜檸檬烤鱸魚，主廚以台灣近海捕獲的新鮮鱸魚，透過烘烤方式保持肉質的鮮嫩，並用最簡單的調味，撒上黑胡椒和海鹽突顯鱸魚的自然鮮甜，淋上師傅特製的香蒜橄欖油，搭配黃檸檬提味，低飽和脂肪的鱸魚清爽無負擔，多吃兩塊都可以。
此外， 威尼斯香料烤海扇貝吃到飽，主廚團隊選用新鮮扇貝加上橄欖油、蒜末、香料麵包粉烤至金黃，炙烤後的扇貝肉質Q彈，散發濃郁海味，讓人忍不住一口接著一口。還有「土耳其烤羊肉串」師傅以西班牙國寶級的烤爐Josper Grill 進行烹調，在烤爐中旋轉的羊肉串以瘦肉為主，抹上香料醃製，烤製後的羊肉噴香美味，口感紮實彈牙，最後撒上炸洋蔥酥提味，讓人秒飛伊斯坦堡，來一場迷人的土耳其之旅。
當然不能忘了「西班牙臘腸海鮮飯」烹調方式是用熱鍋倒入橄欖油將洋蔥碎和蒜末爆香後放入生米均勻拌炒，接著加入琳瑯滿目的多種海陸食材，包含淡菜、透抽、鮮蝦、雞肉塊、臘腸丁等反覆翻炒後加入高湯燉煮，再盛入先預熱好的超大烤盤，放上番茄乾和擠上些許檸檬汁，師傅最後會將番紅花、白酒和鮮奶油加入氮氣瓶中，擠出絲滑慕斯醬搭配增添口感，不禁讓人大嘆 ”Está delicioso!” （西班牙語：太好吃了！）。
還有「假日限定」摩洛哥燉羊膝吃到飽是北非經典料理之一，先將整塊羊膝處理洗淨焯水去腥，運用各式香料包含孜然粉、小茴香粉、芫荽籽粉、紅甜椒粉、生薑、肉桂、杏仁增添風味，摩洛哥料理特別之處是會加入一些杏桃乾帶出甜味，將全部的調味料搗碎後入鍋燉煮。
加入了靈魂醬汁–突尼西亞哈里薩中東辣椒醬，其辛辣口味豐富深沉，底下搭配起源於黎巴嫩敘利亞區域的塔布勒沙拉，用最簡單的生菜小麥、歐芹碎、薄荷、節瓜、小黃瓜、紅甜椒和一點檸檬汁與橄欖油攪拌，爽口清新的沙拉搭配風味濃郁的羊膝，異國風情讓人神往。
遠東Café自助吃到飽餐廳
地址：台北市敦化南路二段201號
電話：(02) 2378-8888
網址：www.shangri-la.com/taipei