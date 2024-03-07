懂吃到飽、就一定不能錯過JR東日本大飯店台北LINE好友晚晚餐吃到飽買一送一的優惠活動，只要八點過後到JR吃到飽、兩人用餐1680元起就可以各國美味料理吃到飽。同時，自3/5起至5/4、JR東日本大飯店台北限時推出「歐洲美食節」歐式料理吃到飽，其中「威靈頓牛排、普羅旺斯香草烤羊排」更是強勢回歸，要讓吃到飽控到JR東日本大飯店台北「鉑麗安」吃到飽、飽到不想回家。



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JR東日本大飯店台北B1樓鉑麗安全日餐廳推出「歐洲美食節」自助吃到飽新菜單，其中，最受到吃到飽控喜愛的傳統英式料理「威靈頓牛排」吃到飽，選用優質的牛肉經香草等調味後煎至金黃封住肉汁，再包裹在酥脆的酥皮中，搭配鉑麗安特製配料放入烤箱烘烤至金黃酥脆。



這道威靈頓牛排的特色在於結合了牛肉的鮮美和酥皮的香脆，加上配料的獨特組合，每一口都充滿了豐富的口感和層次，同時還有千萬不能錯過的「普羅旺斯香草烤羊肋排」吃到飽，帶有迷迭香氣搭配上風味獨特的薄荷醬汁平衡了豐富的油脂卻略帶清爽風味。





此外，還有「米蘭式煎鱸魚」吃到飽，主廚特別選用新鮮鱸魚搭配新鮮的草本香料和檸檬片增添清新的味道，並加入番茄、洋蔥等食材進行烹飪，增添口感和層次。而一般吃到飽餐廳少見的「法式燉牛舌」則是精選上等牛舌，搭配優雅的紅酒，經過精湛的廚藝烹調而成，肉質鮮嫩多汁，豐富濃郁。



同時，JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳的特色吃到飽菜單，「北歐醃鮭魚佐酸甜芥末醬」、「德國豬腳」、「法式蒸牡蠣布丁」、「法式油封鴨」、「西班牙海鮮燉飯」、「舒肥戰斧豬排佐特製莎莎醬」等限定菜色，及各式海鮮料理與精緻甜點。









JR東日本大飯店台北 晚晚餐吃到飽買1送1

週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。



JR東日本大飯店台北 壯世代吃到飽六折優惠

即日起至4月30日，Brilliant鉑麗安全日餐廳推出了60歲以上的「壯世代」顧客享平日週一至週五午餐時段六折優惠。



JR東日本大飯店台北吃到飽餐價

午餐自助餐1,480元（周一至周五）/ 1,680元（週末六日）

晚餐自助餐1,480元（周一至周四）/ 1,680元（星期五及週末六日）



JR東日本大飯店台北吃到飽訂位

電話：2-77500934

地址：台北市中山區南京東路133號B1樓

官網：https://taipei.metropolitan.tw/restaurant/list/index.html