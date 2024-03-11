吃到飽控都要跟上！哪裡有吃到飽優惠，就要去朝聖吃一波的小資族，一定不能錯過馬辣集團旗下平價一人燒肉「燒肉ChaCha」優惠，為了歡慶三月女王節到來，特意推出100元加價升級吃到飽活動，無論是獨自享受個人時光，還是揪朋友一起來嗨吃，超平價的期間限定吃到飽優惠，整個三月不限平假日隨時開吃。
人氣爆夯的一人燒肉「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」，比起常見的一人燒肉店而言，強調的雙倍肉量吃飽飽，全店皆採用冷藏濕式熟成國際認證原塊肉，從日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、特A級松阪豬、極上厚切牛舌等14種肉品提供選擇。副餐讚崎烏龍麵、溫泉蛋、珍味魚卵、玉子燒、日式味噌湯、飲料和哈根達斯冰淇淋等全數吃到飽，最便宜只要390元就能吃超撐。
現今為了歡慶三月女神節到來，於三月底前前一天預約並告知參加女神節優惠活動，不限人數、不分平假日到皆可享有100元加價升級海陸吃到飽優惠，海蝦、深海透抽、挪威鯖魚、寶島精選豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、酥烤七里六款肉品和海鮮無限續，還可以和加line好友送北海道生食級干貝、五星評論送九孔鮑魚等其他優惠搭配，用最划算的價錢吃到飽，目前僅有基隆店限定，週末就到基隆開吃。
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燒肉ChaCha 基隆店
電話：02-24260705
地址：基隆市仁愛區仁二路236號3樓 (微風東岸廣場)
營業時間：
週日~四 11：00am-22：00pm，最後入場21：00pm
週五、六 11：00am-22：30pm，最後入場21：30pm