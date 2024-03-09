吃到飽一直是許多人的最愛，不論是海鮮吃到飽、還牛排吃到飽，只要一有新優惠、新菜單，一定就會掀一波訂位人潮，WalkerLand窩客島特別整理出近期最熱門的3間人氣吃到飽，要讓吃到飽控一眼就找到自己想吃的，不論是吃到飽買1送1、還是泰式料理吃到飽、又或者是地中海料理，一定有老饕們想吃的吃到飽。





泰市場吃到飽新開店、新菜單搶先看

泰市場一直是許多喜歡「專攻」海鮮吃到飽控最愛的吃到飽口袋名單，這一次泰市場重新開幕，選擇大直最有氣氛、最有質感的大直英迪格做為新的據點，不只是看好大直人的消費能力、更是看上大直是吃到飽的一級戰區，要用最新鮮的泰式海鮮、cp值最高的泰市場，搶攻吃到飽的必吃清單。



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JR東日本大飯店台北 晚晚餐吃到飽買一送一

JR東日本大飯店台北B1樓鉑麗安全日餐廳推出「歐洲美食節」自助吃到飽新菜單，其中，最受到吃到飽控喜愛的傳統英式料理「威靈頓牛排」吃到飽，選用優質的牛肉經香草等調味後煎至金黃封住肉汁，再包裹在酥脆的酥皮中，搭配鉑麗安特製配料放入烤箱烘烤至金黃酥脆。



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遠東Café吃到飽 長輩最愛的地中海料理

遠東Café表示，「地中海飲食」是以希臘飲食為基礎，以大量的蔬果、穀物、豆類、橄欖油與海鮮為主要飲食特色。而北非和中東的飲食習慣則有別於南歐地區，因宗教信仰和文化，伊斯蘭教國家不食豬肉，取而代之的羊肉為主要的肉類食材之一，烹煮方式則偏好以大量香料醃漬、炙烤，與地中海其他地區較清淡的飲食風味有很大的差異。



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加碼推薦 易遊網 龍來Buy旅遊節 吃到飽下殺優惠

就算不出國，在台灣爆吃也有優惠，本次線上旅展優惠主推「台北喜來登大飯店十二廚下午茶」餐券294元起、「長榮鳳凰酒店(礁溪)」平日餐券290元起、「台北花園酒店」平假日餐券297元起，「台北君悅酒店凱菲屋」平日券323元起，最低不用300元就能吃飯店吃到飽，一定是先買就對了。



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