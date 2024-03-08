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飯店吃到飽297元！易遊網快閃優惠「五星飯店餐券」300元有找，出國再加碼「日本飯店3折、機加酒現省2000元」手刀搶優惠。

2024-03-08 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：易遊網 人氣：2,518
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編輯 張人尹

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飯店吃到飽餐券，300元有找！為了接續旅展話題，易遊網3月起推出線上旅展「龍來Buy旅遊節」優惠活動，線上旅展可以搶到3折日本飯店住宿券、3折交通票券、3折景點入場券，除此之外，針對國內五星飯店吃到飽餐券，也推出最低優惠300有找，現在先搶優惠、最快清明連假就出發。

推薦閱讀：我要當櫻花妹！日本櫻花、韓國櫻花9大行程帶你拍，3月日本關東櫻花、4月釜山8萬棵櫻花樹，下單就帶你去。
易遊網 龍來Buy旅遊節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

誰說旅展結束就錯過了，線上旅展還能搶一波優惠。易遊網在3/4-3/11快閃推出「龍來Buy旅遊節」活動，其中推薦先搶「機加酒、日本住宿、日本旅遊票券、五星飯店餐券」都超優惠，下單還能再加碼抽「3萬旅遊金」、「大灣區航空香港雙人機票」。還有隱藏版優惠，每天打開易遊網APP簽到，有機會獲得LINE Point 3,000點和「享沐時光莊園渡假酒店」住宿券，光是打開手機逛逛就有機會抽中。
易遊網 龍來Buy旅遊節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

針對本次活動優惠，買機票首推「台灣虎航」獨家全航線促銷88折起，包含東京來回含稅8,773元起、飛福岡來回含稅6,910元起。此外還有大韓航空、韓亞航空、酷航，以及中華航空、長榮航空、國泰航空等多個航空公司同步推出優惠下殺，下殺72折優惠、還有百元折扣碼可以領，小資族要先收藏。
易遊網 龍來Buy旅遊節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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如果要飛日本玩，一定要趁機搶「住宿、交通3折」快閃優惠，首推4月全新開幕的「東京普樂美雅凱賓總統酒店」打46折，還有文青飯店「VESSEL INN淺草筑波快速酒店」打32折，只要1400元就能入住，一定要先搶。超夯旅遊票券「JR PASS關西一日券、東京晴空塔雙展望台門票、日本虛擬上網卡」也最低3折，每天12:00限量開搶，上班族設好鬧鐘，午休時間拼手速下單。
易遊網 龍來Buy旅遊節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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就算不出國，在台灣爆吃也有優惠，本次線上旅展優惠主推「台北喜來登大飯店十二廚下午茶」餐券294元起、「長榮鳳凰酒店(礁溪)」平日餐券290元起、「台北花園酒店」平假日餐券297元起，「台北君悅酒店凱菲屋」平日券323元起，最低不用300元就能吃飯店吃到飽，一定是先買就對了。
易遊網 龍來Buy旅遊節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

易遊網 龍來Buy旅遊節

活動期間：2024/03/04-03/11
活動網址：https://walkr.tw/wg7GTfMl

 

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