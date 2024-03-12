林口人路過都在問，「林口貳樓」什麼時候要開！人氣早午餐「貳樓」第20號林口店在3/14起終於正式開幕，近年來每一間貳樓都有不同的風格設計，林口店特別以「露營風」作為主軸，單層樓獨棟小屋，搭配大量木質、帳篷、營火等元素，打造最Outdoor、最好拍的露營風早午餐。



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看準新北市林口的近期人口成長，也呼應地域文化，這次「貳樓」特別以露營風作為林口店主題，在城市裡面打造一個放鬆小憩的空間。林口店以獨棟、單層、挑高的空間設計，有大量木質元素、岩石牆面呈現自然風，在餐廳正中間還有一區「印地安帳棚、營火台」，希望讓人放下手機、三五好友圍著一起享受吃飯時間。







此外，在餐廳門口的候位區間更是超美「露營打卡點」，特別與Quick Camp合作，以碎石地面搭配露營蛋捲桌、露營摺疊椅，以及三角旗幟、戶外燈串、搭配營燈等小細節，讓人路過就被吸引，詢問度超高。在店內也特別設置不規則閃爍的燈柱、露營燈等，模擬營火與星光，讓人更沈浸式感受露營風格。





貳樓 林口店

在餐點的部分，貳樓配合露營風格推出「野炊系」2款限定餐點，其中包含「野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力」，以紙包魚的方式製作，吃得到檸檬酸爽的魚菲力，搭配蒜香法式長棍。另一款「Greek Style野炊系炭烤雞肉早午餐」則以炭烤雞肉串作為主角，搭配鷹嘴豆泥、貳樓經典橙香丹麥吐司，是露營風的早午餐吃法。配合門市開幕，貳樓在03/14起推出「釘孤支」限定活動，只要到林口店消費，並且出示Line貳樓好友畫面就可以參加挑戰，依照規定成功把釘子釘入指定位置，就免費送林口店限定「DIY烤棉花糖組」。如果是露營控，貳樓林口店也獨家販售「貳樓野營箱」，只要用餐消費，就能用499元加購一箱，露營裝備再加一。

開幕日期：2024/03/14

地址：新北市林口區民富街108號

電話：02-26009133

開幕活動：03/14起，於林口店消費並出示Line貳樓好友畫面即可參加「釘孤支」限定活動，成功將釘子釘入指定位置，即可獲得林口店限定DIY烤棉花糖組乙盒。



詳細活動規範及供應情形，依 貳樓 官方公告為準。

