華山上班族、打工仔準備好衝一波了！「GEORGIA喬亞咖啡」在華山文創園區打造日系質感咖啡館「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館，更加碼與超人氣早餐品牌「真芳」及家樂福「Nakery裸焙坊」推出「專業特選朝食組」，只要在3/13至3/15每日早上8:30-10:00，於活動現場向喬亞早餐突擊隊出示公司名片或門禁卡即可獲得「專業特選朝食組」一份，每日限量50份。



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GEORGIA喬亞咖啡一直是許多上班族最愛的咖啡品項之一，不只因為GEORGIA喬亞咖啡秉持日系職人精神，以專業滴濾成就手沖口感廣受喜愛，最重要的就是總能讓人不自覺得隨手就來一瓶。這一次「GEORGIA喬亞咖啡」在華山打造的專業咖啡館，完美復刻日系質感咖啡館，以沈浸式五感體驗，要讓上班族、打工仔、咖啡控，都可以感受GEORGIA喬亞咖啡濃郁咖啡香氣與日式都會氛圍。





同時，「GEORGIA喬亞咖啡」秉持職人精神選用100%風味絕佳阿拉比卡咖啡豆，透過三大核心工法成就如手沖口感的高品質咖啡饗宴，「黃金粉水比例」均衡調配咖啡風味，再透過「精控時間溫度」精密掌握滴濾時間與濃度，從原料到製成毫不妥協，淬煉出具有層次感咖啡香氣，最後運用獨特「精準滴濾速度」打造如手沖般精準流速，創造細膩、香醇口感，每一口都如同咖啡師現沖的頂級享受。





本次「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館攜手台北超人氣經典台式早餐品牌「真芳」及家樂福純淨無不良添加物的「Nakery裸焙坊」推出「專業特選朝食組」，「真芳」推出熱銷豬肉起司蛋及起司起司蛋兩款人氣爆品、「Nakery裸焙坊」則推薦以口感軟Q的鹽可頌搭配風味絕佳的「GEORGIA喬亞咖啡」。





只要於3/13至3/15，每天早上8:30至10:00，在「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館、或者是附近的「GEORGIA喬亞咖啡」早餐突擊隊出示上班族夥伴的公司名片或門禁卡，就可以獲得「GEORGIA喬亞咖啡」專業特選朝食組，限時限量送完為止。





GEORGIA喬亞咖啡 免費吃早餐

活動期間：3/13(三)至3/15(五) 每日8:30-10:00

活動內容：活動期間至「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館(華山文創)或向喬亞早餐突擊隊出示公司名片或門禁卡即可獲得「專業特選朝食組」一份，每日限量50份，總計150份限時限量送完為止！



GEORGIA喬亞咖啡 免費喝咖啡

活動期間：3/16(六)至3/17(日)每日10:00-17:00

活動內容：活動期間至「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館活動現場拍照打卡分享，並標註 #喬亞咖啡 #專業滴濾工法造就手沖口感 #以專業敬專業，即贈「GEORGIA喬亞咖啡」滴濾無糖黑咖啡、「GEORGIA喬亞咖啡」滴濾拿鐵咖啡，以及鳳梨氣泡黑咖啡與棉花糖蜜香肉桂拿鐵兩款特調，共計飲品4選1，每款每日限量100杯，贈完為止。



GEORGIA喬亞咖啡 日式福引搖珠機體驗

活動期間：3/16(六)至3/17(日)每日10:00-17:00

活動內容：活動期間至「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館活動現場憑拍照打卡分享紀錄，可體驗日式福引搖珠機一次，獲得限量獨家工作金句幸運御守。



GEORGIA喬亞咖啡 優惠資訊 (以通路資訊為主)

即日起至4/2於7-ELEVEN購買「GEORGIA喬亞咖啡」，享優惠價任2瓶55元。

3/20至4/16於全家便利商店購買「GEORGIA喬亞咖啡」，享優惠價任2瓶55元。

即日起至3/12於萊爾富便利商店購買「GEORGIA喬亞咖啡」，享優惠價任2瓶55元。

3/27至4/9於家樂福購買「GEORGIA喬亞咖啡」滴濾無糖黑咖啡/拿鐵咖啡 4入組，享優惠價109元。

