鐵粉超期待「挽肉與米」華山店，終於強勢回歸！「挽肉與米」從中山站搬移到華山擴大營業，讓許多日式漢堡排鐵粉，又要手刀搶訂位。除了漢堡排「挽肉與米」之外，富錦樹集團也將打造3大品牌一條街，吃完「挽肉與米」之後，還有「富錦樹咖啡、niko bakery」下午茶也幫你準備好。



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在華山旁的「挽肉與米」，門市比以原先中山站更加擴大，空間增加40％、門面也更加寬敞。用餐區域總共28席，分成個14席圍成一圈，圓圈中央是炭火烤爐，可以欣賞到一顆顆漢堡排整齊的列隊、慢慢碳烤。同時也增加羽釜鍋，讓白飯控吃到最Q軟的白米飯。







配合本次重新開幕，日本挽肉與米的山本先生帶著師傅們再度來台服務，讓挽肉與米粉絲們體驗到最完整的日式享受。訂位方式的部分，與先前一樣在每週五早上09:00，開放下週一至週日的訂位，採線上訂位、預先付款，鐵粉一定要手刀先搶。





挽肉與米 華山店

此外，富錦樹集團也預告，在本次開幕的「挽肉與米」、以及超人氣「niko bakery」之外，挽肉與米隔壁也即將打造全新「富錦樹咖啡華山店」，三間品牌在忠孝東路二段併排集中，讓人吃完挽肉與米漢堡排，還能在「富錦樹咖啡」喝咖啡吃甜點，在「niko bakery」買麵包、買吐司，下午茶一條龍就這樣跟著吃。

地址：台北市中正區忠孝東路二段9號

線上訂位：https://walkr.tw/HInJcigf