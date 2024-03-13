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華山挽肉與米開了！超難搶「挽肉與米」華山店強勢開幕，富錦樹集團「富錦樹咖啡、niko bakery」3大品牌一次吃。

2024-03-13 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：挽肉與米 人氣：1,792
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編輯 張人尹

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鐵粉超期待「挽肉與米」華山店，終於強勢回歸！「挽肉與米」從中山站搬移到華山擴大營業，讓許多日式漢堡排鐵粉，又要手刀搶訂位。除了漢堡排「挽肉與米」之外，富錦樹集團也將打造3大品牌一條街，吃完「挽肉與米」之後，還有「富錦樹咖啡、niko bakery」下午茶也幫你準備好。

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挽肉與米 華山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
挽肉與米 華山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

在華山旁的「挽肉與米」，門市比以原先中山站更加擴大，空間增加40％、門面也更加寬敞。用餐區域總共28席，分成個14席圍成一圈，圓圈中央是炭火烤爐，可以欣賞到一顆顆漢堡排整齊的列隊、慢慢碳烤。同時也增加羽釜鍋，讓白飯控吃到最Q軟的白米飯。
挽肉與米 華山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

配合本次重新開幕，日本挽肉與米的山本先生帶著師傅們再度來台服務，讓挽肉與米粉絲們體驗到最完整的日式享受。訂位方式的部分，與先前一樣在每週五早上09:00，開放下週一至週日的訂位，採線上訂位、預先付款，鐵粉一定要手刀先搶。
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
挽肉與米 華山店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



此外，富錦樹集團也預告，在本次開幕的「挽肉與米」、以及超人氣「niko bakery」之外，挽肉與米隔壁也即將打造全新「富錦樹咖啡華山店」，三間品牌在忠孝東路二段併排集中，讓人吃完挽肉與米漢堡排，還能在「富錦樹咖啡」喝咖啡吃甜點，在「niko bakery」買麵包、買吐司，下午茶一條龍就這樣跟著吃。
富錦樹咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
niko bakery 日香高級吐司專門店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

挽肉與米 華山店

地址：台北市中正區忠孝東路二段9號
線上訂位：https://walkr.tw/HInJcigf

 

 

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