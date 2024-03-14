堪稱美國最強炸雞之一「POPEYES大力水手炸雞」確定要來台灣了，從104人力銀行公開訊息當中，可以知道POPEYES 大力水手炸雞將由金皇食品股份有限公司引進台灣，並在2024年第二季於台北市中正區開設POPEYES 大力水手炸雞台灣一號店，也是繼美國、加拿大、中國、韓國、新加坡、法國、德國之後，最新的海外分店。
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在美國擁有超人氣的「POPEYES大力水手炸雞」一直是以炸雞聞名世界，同時有著非常多的吃法，不論是原味炸雞、還是鬼椒香料炸雞、又或者是蘸醬吃法，都在美國擁有大批的粉絲。而在104人力銀行的公開訊息之中，也發現到接下來台灣除了炸雞之外，還有肯瓊薯條、通心粉、沙拉和甜點等配菜。
最後，金皇食品表示，這一次是為了將美式連鎖餐飲品牌Popeyes引進台灣而成立的新創公司，就是希望讓台灣的炸雞控可以品嚐到美國最美味的「POPEYES大力水手炸雞」，不用飛到美國就可以品嚐到POPEYES大力水手炸雞。
POPEYES大力水手炸雞 預計開幕時間
預計：2024第二季
POPEYES大力水手炸雞 台灣一號店
地址：台北市中正區