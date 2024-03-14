為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 大力水手炸雞要來了！POPEYES大力水手炸雞預計2024年第二季插旗台北市中正區，炸雞控準備好衝一波。

大力水手炸雞要來了！POPEYES大力水手炸雞預計2024年第二季插旗台北市中正區，炸雞控準備好衝一波。

2024-03-14 文字：編輯 李維唐 採訪報導 圖片：POPEYES粉絲團、POPEYES官方網站 人氣：2,003
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

堪稱美國最強炸雞之一「POPEYES大力水手炸雞」確定要來台灣了，從104人力銀行公開訊息當中，可以知道POPEYES 大力水手炸雞將由金皇食品股份有限公司引進台灣，並在2024年第二季於台北市中正區開設POPEYES 大力水手炸雞台灣一號店，也是繼美國、加拿大、中國、韓國、新加坡、法國、德國之後，最新的海外分店。

推薦閱讀：3間台灣一號店！韓國BHC炸雞、日本天婦羅天ふら 杉村、日本鳥貴族串燒，3間美食控一定要注意的台灣一號店。
POPEYES大力水手炸雞預計2024年第二季插旗台北市中正區

在美國擁有超人氣的「POPEYES大力水手炸雞」一直是以炸雞聞名世界，同時有著非常多的吃法，不論是原味炸雞、還是鬼椒香料炸雞、又或者是蘸醬吃法，都在美國擁有大批的粉絲。而在104人力銀行的公開訊息之中，也發現到接下來台灣除了炸雞之外，還有肯瓊薯條、通心粉、沙拉和甜點等配菜。
POPEYES大力水手炸雞預計2024年第二季插旗台北市中正區

最後，金皇食品表示，這一次是為了將美式連鎖餐飲品牌Popeyes引進台灣而成立的新創公司，就是希望讓台灣的炸雞控可以品嚐到美國最美味的「POPEYES大力水手炸雞」，不用飛到美國就可以品嚐到POPEYES大力水手炸雞。
POPEYES大力水手炸雞預計2024年第二季插旗台北市中正區

 


POPEYES大力水手炸雞 預計開幕時間

預計：2024第二季


POPEYES大力水手炸雞 台灣一號店

地址：台北市中正區

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#台灣一號店
morechevron_right
文章關鍵字
POPEYES 大力水手炸雞 台灣一號店 POPEYES大力水手炸雞 more
延伸閱讀
川菜必吃「川雅」！川菜餐廳川雅攜手成都「松雲澤」打造46樓高空精緻川菜，2024全新菜單官府川菜、老饕必吃。
 編輯 李維唐
愛吃辣的炸雞控先衝！繼光香香雞「J&G NEXT」首推炸雞麻辣鍋，搶攻辣辣控的味蕾。
 顏爾嫻
香香雞也推「半半炸雞」！繼光香香雞最新「開運半半炸雞」正式開賣，加碼「雙色花椰菜」同步開吃。
 顏爾嫻
炸雞控等不及了！訪韓必吃炸雞「NeNe Chicken」旗艦店插旗信義區，7種炸雞口味一次吃得到。
 顏爾嫻
炸雞控開吃！訪韓必吃炸雞品牌「NeNe Chicken」插旗信義區，7種限定口味搶攻炸雞控的胃。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up