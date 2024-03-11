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3間台灣一號店！韓國BHC炸雞、日本天婦羅天ふら 杉村、日本鳥貴族串燒，3間美食控一定要注意的台灣一號店。

2024-03-11 文字：編輯 李維唐 綜合報導 圖片：韓國BHC炸雞、日本天婦羅天ふら 杉村、日本鳥貴族串燒 人氣：1,419
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

台灣人懂吃、台灣人超級愛吃美食，不論是夜市小吃、還是米其林餐廳，只要說到吃、台灣人的精神就來了，也就是看好台灣人懂吃、又愛美食的民族性格，韓國BHC炸雞、日本天婦羅天ふら 杉村、日本鳥貴族串燒分別將在台灣第二季開始陸續來台，3間美食控一定要注意的台灣一號店。
韓國BHC炸雞、日本天婦羅天ふら 杉村、日本鳥貴族串燒


日本天婦羅「天ふら 杉村」預計2024年5月開幕

橘焱胡同餐飲集團表示，天ふら すき村社長杉村裕史先生料裡天婦羅經驗超過40年，堅守「新鮮食材、精準炸製、趁熱享用」三大原則，秉持著謹慎態度為上門的顧客提供服務，讓客人享用食材本身的鮮度和天婦羅酥脆的外衣。未來橘焱胡同餐飲集團也會以這樣的原則、堅持給台灣的老饕們最好的天婦羅體驗。

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384286
​​​​​​​日本天婦羅「天ふら 杉村」預計2024年5月開幕


韓國炸雞「BHC」2024年6月底開幕

橘焱胡同看好疫後餐飲市場復甦商機，預計2024年將進入展店高峰期，獨家代理之「BHC炸雞」台灣首家分店將於大台北地區插旗，並於六月正式營運。2004年成立的「BHC炸雞」有韓國炸雞始祖的稱號，以招牌起司口味炸雞聞名，於全球有近2,100間門市。台灣地區將成為「BHC炸雞」第六個海外市場。
韓國炸雞「BHC」2024年6月底開幕
 

日本燒鳥居酒屋「鳥貴族」預計第三季開幕

大成集團說明，這一次是由旗下都城實業股份公司與日本鳥貴族集團合作，共同成立合資公司，並且台灣第一間燒鳥居酒屋「鳥貴族」預計會在第三季設立，第一家店會選擇在台北市精華商圈。並且「台灣鳥貴族」定價會維持經濟實惠的最高指導原則，使用最新鮮安心的食材，用最快的時間全程冷藏送到門市，搭配鳥貴族秘制醬汁，以長時間與蔬菜和水果混合燉煮，直接從日本進口，保持原汁原味。

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383797
日本燒鳥居酒屋「鳥貴族」預計第三季開幕

 

 

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