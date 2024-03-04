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鳥貴族來了！日本燒鳥居酒屋「鳥貴族」進軍台灣，預計第3季插旗台北、想吃日本正宗串燒不用飛日本。

2024-03-04 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：大成集團 人氣：802
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編輯 李維唐

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只要在日本自由行、一定會遇到這一間日本燒鳥專賣店，只要曾在日本逛街、也就一定會看到「鳥貴族」的介紹。這一次大成集團為了滿足國人愛吃日本美食的需求，特別引進日本人氣連鎖燒鳥專賣店「鳥貴族」，同時堅持經濟實惠、最高cp值高消費體驗，要讓國人不用飛日本、也可以口嚐到最正宗道地的鳥貴族。

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日本燒鳥居酒屋「鳥貴族」進軍台灣，預計第3季插旗台北

大成集團表示，日本鳥貴族店內提供70多種雞肉串燒與飲料，價格親民。使用的雞肉與食材都是在地精選，與值得信賴的在地農民與生產者緊密合作，在指定的養雞場精心培育，確保雞肉的安全和健康。而「台灣鳥貴族」定價會維持經濟實惠的最高指導原則，使用最新鮮安心的食材，用最快的時間全程冷藏送到門市，搭配鳥貴族秘制醬汁，以長時間與蔬菜和水果混合燉煮，直接從日本進口，保持原汁原味。並且會陸續引進日本季節海鮮與地方特色美食呈現給每一位喜歡鳥貴族的老饕們。
日本燒鳥居酒屋「鳥貴族」進軍台灣，預計第3季插旗台北

同時，大成集團說明，這一次是由旗下都城實業股份公司與日本鳥貴族集團合作，共同成立合資公司，並且台灣第一間燒鳥居酒屋「鳥貴族」預計會在第三季設立，第一家店會選擇在台北市精華商圈，同時2024將開出三家店，2025年進軍台中，目前採取直營模式，未來也將逐步開放加盟。
日本燒鳥居酒屋「鳥貴族」進軍台灣，預計第3季插旗台北


 

台灣鳥貴族 預計開店時間

2024年第三季


台灣鳥貴族 預計開店地址

台市鬧區

日本燒鳥居酒屋「鳥貴族」進軍台灣，預計第3季插旗台北

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