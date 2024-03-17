咖啡控一定會喜歡！世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍王策主理品牌VWI by CHADWANG與高雄洲際酒店一樓BL.T33大廳酒吧合作推出全新主題下午茶，以探索咖啡與茶點混搭風味層次為主軸，解構咖啡豆香氣元素，由洲際行家西點主廚團隊延伸設計12款主題甜、鹹點，搶攻高雄咖啡控必喝清單。



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VWI by CHADWANG與高雄洲際酒店一樓BL.T33大廳酒吧推出的主題下午茶，在甜、鹹點方面，主廚將VWI精選咖啡豆代入鹹點，佐以栗子、核桃、杏仁等與咖啡口感契合的核果，甜點則以咖啡調性風味延伸，與VWI咖啡搭配提升整體的口感，同時也平衡了咖啡的微酸，帶出更多香氣，並且現場將由洲際專屬咖啡師沖煮VWI 精品手沖咖啡，就是要讓咖啡控感受到最有感覺的下午茶。





高雄洲際酒店西點主廚陳一輝(Marvin Chen)表示，一般咖啡口味甜點使用成份主要為咖啡濃縮液，為避免咖啡豆沖煮後的新鮮咖啡融入甜點後，風味被其他成分蓋過，本次特別精選了適合搭佐咖啡的甜點作為設計出發點。其中，「咖啡火腿奶油起司三明治」，夾心為奶油乳酪、咖啡粉與濃縮咖啡，製成類似提拉米蘇的奶油餡，以全麥吐司包裹，頂層擺放了核桃碎片增加整體的咖啡香氣，及酥炸過的帕瑪森火腿帶出微鹹的口味。



此外，「牛肝菌咖啡栗子雞肉慕斯」圓形鹹餅放上由栗子、雞肉混合製成的慕斯，結合了鹹餅的酥脆，上層的碎片是以牛肝菌、咖啡粉、65%巧克力混和炒過，帶有點酥脆口感。以及「咖啡黑豆醬油豬肉塔可」墨西哥塔可餅為概念發想，餅皮經過烘烤，搭配用醬油和墨西哥香料醃製過的豬肉，低溫烘烤後拉成絲，再與自製咖啡醬油美奶滋拌在一起，頂層覆蓋著咖啡蛋黃醬，為整體提供了豐富多樣的口感和風味。



在甜點方面，「提拉米蘇」手指蛋糕拍上滿滿的濃縮咖啡，馬斯卡彭奶油堆疊，最後撒上可可粉。提拉米蘇以其香濃的咖啡香氣、絲滑的口感和甜美的味道受到人們的喜愛，瑪莎拉酒中增添咖啡增加其成熟風味，已經成為義大利甜點中的經典之一。「花生巧克力塔」杏仁塔內部包含一層花生醬，灑入可可豆碎，充滿70%巧克力甘納許的苦甜，以及70%巧克力香緹，外表則包覆巧克力結晶。





高雄洲際BL.T33大廳酒吧 feat. VWI 主題下午茶

活動期間：即日起至5/9

活動餐價：每組定價1,480元(另計一成服務費)適用雙人共享，，現場每組均贈VWI by CHADWANG品牌精選的經典咖啡濾泡包四入。

線上訂位：https://ic-kaohsiung.com/BLT33

