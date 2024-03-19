實現薯餅自由！早餐店、速食店超高人氣點心「薯餅」，就是讓許多鐵粉敲碗，希望除了早餐之外，可以全天都能吃得到，這次就由7-ELEVEN為粉絲們實現「24小時薯餅自由」！7-ELEVEN即日起在全台80間限定門市，推出隱藏版「美式薯餅」24小時開賣、現點現烤，大半夜也能吃薯餅療癒一波。
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終於不是只有早餐才吃得到薯餅！7-ELEVEN全台限定只有80間門市設有「哈燒專櫃」，供應種炸物、烤物、烘焙點心，從串燒、雞排、韓式熱狗通通都有，門市以保溫箱方式，點夠結帳之後再現場氣炸加熱，讓人隨時都能吃到熱騰騰療癒點心。這次全新開賣「美式薯餅」，主打外層酥脆、內層鬆軟吃得到馬鈴薯顆粒，薯餅控只要有看到就要吃起來。
特別的是，7-ELEVEN「哈燒專櫃」這次也全新推出韓國超人氣點心「可朗芙鬆餅」，把經典可頌壓成格子狀鬆餅，吃得到酥脆可頌口感、以及格子鬆餅的彈性，在表面還灑上糖粒，打造超邪惡下午茶新歡。配合新品上市，7-ELEVEN哈燒專櫃在3/6-4/30期間推出任選第二件85折優惠，鐵粉手刀開吃。
7-ELEVEN「哈燒專櫃」新品推薦
門市查詢：https://walkr.tw/6J0XDToy （左列下滑勾選「哈燒」搜尋）
新品推薦：
可朗芙可頌鬆餅：69元
美式數餅：25元
優惠活動：3/6-4/30，哈燒專櫃任選第二件85折。