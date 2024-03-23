每年都被騙一次！爭鮮每年4月都推出一款「飯裡藏鮮」限定餐盒，乍看就是一整盒白飯而已，讓人大傻眼，但其實海鮮配料通通藏在白飯底下，每挖一口才能知道底下有哪些配料。這次爭鮮「飯裡藏鮮」自即日起強勢回歸，吃得到3種隱藏口味，開盒還有機會抽中「再來1份、爭鮮抵用券」等好禮。
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爭鮮配合愚人節話題，再度推出話題系列「飯裡藏鮮」，把丼飯上下顛倒，料在底下、白飯在上，本次「飯裡藏鮮」系列總共有3款口味，其中包含「蝦米攏嗚」一次能吃到天婦羅炸蝦、鳳尾蝦、燻鮭魚、夏夷貝、鱈明太子等超過十種食材，另一款「加貝驚喜」則是將鮭魚卵點綴於醋飯上，飯底下藏有兩顆生食級大干貝。特別的是，還有機會吃到「隱藏版」口味，讓人把便當當成盲盒來開。
除了要掀起白飯才知道口味，這次「飯裡藏鮮」也在包裝上加入巧思，特別與插畫家@Doristory聯名繪製包裝，並且設計可愛「抽獎貼紙」，撕開有機會抽中「再來1份」、「香甜系列小點心」，還有線上會員抵用券等獎項。爭鮮表示，本次新品「飯裡藏鮮」自即日起至4/30限時販售，在爭鮮gogo全台門市同步開賣，愚人節快買一份來騙騙同事、騙騙好友。
爭鮮 飯裡藏鮮
販售期間：即日起至2024/04/30
販售通路：爭鮮gogo全台門市
售價：130元/份