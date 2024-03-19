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集點免費吃拉麵！ラーメン凪nagi推出拉麵集點挑戰，限定周邊「拉麵煮干御守」、四大天王拉麵、唐揚雞免費兌換。

2024-03-19 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：ラーメン凪 人氣：471
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編輯 張人尹

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拉麵控集點免費吃！人氣拉麵店「ラーメン凪」定期推出特殊限定口味「限定王拉麵」，以及經典特色的「四大天王拉麵」，每次去吃都能吃到不同風味，也是許多拉麵控想到就能衝的拉麵口袋名單。這次ラーメン凪特別推出期間限定「拉麵集點挑戰」，吃拉麵免費換「凪」拉麵限定周邊，還可以免費吃拉麵、吃唐揚雞。

推薦閱讀：日本漢堡排再加一！日本「漢堡排 嘉yoshi」台灣一號店要開了，中和人狂敲碗hamburg yoshi牛舌漢堡排、和牛漢堡排。
ラーメン凪 凪の究極集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
ラーメン凪 凪の究極集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

ラーメン凪是許多拉麵控一訪再訪的口袋名單，這次為了回饋粉絲，自即日起至5/18推出「凪の究極集點活動」，吃一碗拉麵就能集一點，集滿3點起可以免費兌換指定品項。其中包含加料「半熟蛋、叉燒飯」，超人氣附餐「拳餃子、唐揚炸雞」，集滿20點還可以兌換四大天王拉麵、或是當週的限定王拉麵，直接免費吃起來。
ラーメン凪 凪の究極集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
ラーメン凪 凪の究極集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

特別的是，這次ラーメン凪創辦人生田悟志主廚，更親自監修「職人周邊小物」，包含刺繡帽、金運招財守、潮流新宿T-shirt、No Ramen No Life概念小方巾、國際麵職人馬克杯等，通通採集限量製作，並且在本次「凪の究極集點活動」集點免費兌換，拉麵控一定要揪團吃起來、搶起來。
ラーメン凪 凪の究極集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
ラーメン凪 凪の究極集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

凪の究極集點活動

活動期間：即日起至5月18日止
活動內容：於活動期間消費一碗拉麵即可獲得1點，兩碗為2點，以此類推。兌換期限至6/17止。
兌換品項：
3 點可兌換半熟蛋或海苔一份
5 點可兌換枝豆或叉燒飯一份
10 點可兌換拳餃子或唐揚炸雞一份
15 點可兌換豚王一碗或凪御守一份
20 點可兌換當週限定王一碗或赤、翠、黑王一碗或凪小方巾一份
25 點可兌換凪馬克杯一份或凪潮流新宿T-Shirt一件
30 點可兌換凪職人刺繡帽一頂

詳細活動規範及供應情形，依 ラーメン凪 官方公告為準。

 

 

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ラーメン凪 Nagi 拉麵 集點
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