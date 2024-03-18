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日本漢堡排再加一！日本「漢堡排 嘉yoshi」台灣一號店要開了，中和人狂敲碗hamburg yoshi牛舌漢堡排、和牛漢堡排。

2024-03-18 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：ハンバーグ嘉 官分粉絲團 人氣：1,477
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編輯 張人尹

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台灣又有新開幕「日本漢堡排」台灣一號店！近年日本漢堡排、和牛漢堡排一直是熱門美食關鍵字，這次又多一間日本漢堡排要來台灣，超人氣「漢堡排 嘉」hamburg YOSHI主打100%牛肉漢堡排、牛舌漢堡排，是日本必吃漢堡排之一。這次漢堡排 嘉即將在4月於新北中和，打造全台第一間門市，消息一出讓中和人、讓漢堡排控早就準備好要衝。

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「漢堡排 嘉」hamburg YOSHI 台灣一號店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲圖片來源：「ハンバーグ嘉 神宮前本店」官方粉絲團，下同。

日本必吃「漢堡排 嘉」hamburg YOSHI，主打每天手工現做漢堡排，菜單上包含100%牛肉漢堡排、和牛漢堡排、牛舌漢堡排，滿足不同口感偏好。同時也提供雞蛋、白米、小菜，以及靈魂「漢堡排醬」搭配，以及多種定時組合，在日本北海道、東京澀谷都是超人氣的漢堡排名店。
「漢堡排 嘉」hamburg YOSHI 台灣一號店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次「漢堡排 嘉」台灣一號店在餐點上，預計與日本同步，讓人在台灣就能吃到原汁原味日本和牛漢堡排、牛舌漢堡排。台灣第一間「漢堡排 嘉」預計在4月下旬正式開幕，地點就在Global mall環球購物中心新北中和4樓，要再刷新一次「漢堡排口袋清單」。
「漢堡排 嘉」hamburg YOSHI 台灣一號店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
「漢堡排 嘉」hamburg YOSHI 台灣一號店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

「漢堡排 嘉」hamburg YOSHI 台灣一號店

開幕日期：預計2024年4月下旬
地址：Global mall新北中和4樓（新北市中和區中山路三段122號）

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