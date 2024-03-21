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還沒去過富國島衝了！星宇航空直飛富國島「每週5班、免簽證」說走就走，來去越南最美海島度假放空。

2024-03-21 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之、張人尹 圖片：星宇航空 人氣：1,494
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星宇航空直飛越南富國島了！帶動台灣航空界新氣象的星宇航空，星宇式服務、拉高飛機餐的高度之外，也積極擴展新航線為旅客提供更多飛航選擇。今日正式宣佈插旗新興熱門度假勝地「越南富國島」，將於7/1正式首航，帶大家到越南最美海島度假放空去。


看準富國島是持台灣護照進越南唯一免簽的地區，星宇航空將於7/1起每週一、三、四、五、日往返富國島，由A321neo執飛，去程為15:00-17:55、回程則是晚上18:55-23:55，晚班的飛機讓大家玩到最後一刻在搭機返台。屆時星宇航空將成為最多越南航點的國籍航空。


位於越南西南方的富國島，為近年來全新打造的度假旅遊勝地，除了有清澈的海水和白沙灘讓人短暫忘卻煩憂，更有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等景點，無論是親子家庭還是情侶約會，都是人氣選擇。星宇航空也和各大旅行社合作推出富國島旅遊行程，5天4夜最低價新台幣35,900起，就能無腦出遊去。



此外，為了歡慶星宇航空直飛富國島，於3/22起將推出「富國島直擊企劃」，在官方IG上由小編搶先開箱富國島熱門景點秘境、奢華獨棟Villa、又或是道地的越南美食，透過星宇航空小編的視角帶你雲遊越南富國島，看完都想衝動訂機票飛。

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越捷航空直飛富國島 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
越捷航空直飛富國島 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




 

星宇航空 富國島直飛航班資訊

首航日：2024年7月1日
班機時間：
JX705 台北-富國島 15:00-17:55
JX706 富國島-台北 18:55-23:55
飛航時間：每週一、三、四、五、日

更多詳情，請至星宇航空官網查詢
www.starlux-airlines.com

 

 

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