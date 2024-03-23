近年來「小農市集、產地直送」一直是許多人假日最愛去的市集之一，因為在追求健康、美味的同時，還可以逛街、打發時間，是假日逛逛的首選。遠雄廣場看見需求，特別與在地汐止農會聯合舉辦「好汐上場 小農進城記」，以有機蔬果、友善環境、支持國產米糧為主題設計的限定市集，3/22-3/31每週五六日，要用有機蔬果、友善環境、產地直送，支持國產米糧。
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遠雄廣場表示，「好汐上場 小農進城記」小農市集以友善土地為出發點，鼓勵產地直送。其中包含了有「秦佳圓有機農場」所耕種的有機羽衣甘藍及恐龍羽衣甘藍，「淼焱苗有機農場」主推輪種有機草莓、蕃茄、甜瓜與蔬菜，皆深受民眾青睞。
此外，還有「三寶爸的窩」主打生產追溯蜂蜜，並將天然的蜂蜜與餐點做創意烘焙，凡購買指定花蜜，另加贈120g百花結晶蜜。以及，「農夫人檸檬」讓你一飲即愛上，從種植檸檬到檸檬加工製品，以自然農法，無農藥提供最天然、健康的香水檸檬飲。同時還有「岑食農產手作坊」、「雞百分」、「雅盛烘焙」使用台灣在地的米作為原材料，製作出無麩質米甜點，口感與香氣一點也不輸給麵粉製品，甚至還更健康。
當然不能錯過「古意人米粿」來自宜蘭一甲子的古老味道，堅持傳統手藝，傳遞米食的文化。「陳家庄農園」嚴選優質好米冠軍米種製作，糙米所製的無糖米餅，搭配宜蘭在地花生等堅果，退去華麗的香料，還原舌尖上真實的美味。
最後，「觀音區農會」以桃園三號香米輪作，每顆稻米吸取來自荷花田的精華，口感溫潤，同步將米糧作物進行加工，販售地瓜酥片、米香脆菓、地瓜酒禮盒、地瓜拿鐵等好物；「新屋區農會」米點烘焙坊，北台灣最大的稻米產區，不僅推廣當地稻米，將米穀粉融入製作米點心，讓容易麩質過敏的人也能吃到好的麵包與甜點。
遠雄廣場 「好汐上場 小農進城記」
活動期間：3/22(五)至3/31(日)每週五六日，在1F藝想花園舉辦
活動內容： 由「汐止區農會」領軍推廣汐心米並集結全台國各地農特產品。
加碼優惠：單筆消費滿$1,000送環保袋；滿$2,000送環保杯，活動不累贈，每人限領1次。