提到鹿港，或許大家都不陌生，作為台灣曾經的三大港之一，其與台南的府城和台北的萬華合稱「一府二鹿三艋舺」，雖然近代鹿港因港口淤積逐漸沒落，不復從前繁華，但是這裡還保有許多傳統的特色美食，窩客島整理七間在鹿港有名的銅板小吃，休假時，不妨帶著三五好友及家人來一趟深度的文化美食之旅！





隱藏在鹿港第一市場的「7個銅板點心」：有60年肉羹老店「肉羹泉」，濃郁的羹湯加上隱藏版的豬油炸，可以說是絕配。還有剛出攤就會被秒殺的「阿婆麻糬」，每天只賣掉中午，晚一點就要再等到隔天囉。如果想吃消暑的冰品，可以到「發記粉粿冰」品嚐軟Q的手工粉粿，感受傳統的味道。





鹿港中式點心推薦：老馬師肉包

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 老馬師肉包 說：

蛋黃肉包，肉餡相當紮實，一撥開裡面是滿滿的肉，包子皮也是屬於很有彈性又鬆軟的那種，吃起來會有淡淡的甜味，跟阿振的包子皮很像，肉餡柔軟多汁，肉汁感應該是鹿港肉包中最足的！加上蛋黃的香氣跟ＱＱ口感，真的非常厲害 <全文介紹>



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＃老馬師肉包

地址：彰化縣鹿港鎮親民路129號

電話：04-774-6655







鹿港中式點心推薦：楊州肉圓芋丸

部落客 Julia Hsu 造訪 楊州肉圓芋丸 說：

蒜蓉醬特特香，鹹甜香的組合真的很搭不太有味道的肉圓皮。芋丸比較少見，它是用一層芋頭籤裹上粉包起肉餡去蒸好就好了跟肉圓的差異是肉圓包的是筍丁卜肉。芋丸包的是純的白胡椒肉餡，芋丸勝在鹹甜口感特殊配上芋頭香氣很值得一試。<全文介紹>



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#楊州肉圓芋丸

地址：505彰化縣鹿港鎮大明路

電話：0988-776-736





鹿港中式點心推薦：月源鹹煎炸

部落客 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 造訪 月源鹹煎炸 說：

先說一下主角鹹煎炸吧~~鹹煎炸外皮酥脆，一口咬下真的有蔥香，吃起來很像口感比較軟Q一點的蔥油餅。一般蔥油餅對Q來說她都覺得偏硬，反倒是鹹煎炸的口感剛剛好。<全文介紹>



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#月源鹹煎炸

地址：彰化縣鹿港鎮菜園路182號

電話：0910-721-194







鹿港中式點心推薦：王罔麵線糊

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 王罔麵線糊 說：

手工麵線經過久煮仍保有軟綿的口感，幾乎是入口即化了。湯頭調味適中，鹹度剛剛好，雖然是平價小吃，裡面也能吃到豬肉塊，加上辣椒跟醋調味，味道還不錯。<全文介紹>



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#王罔麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話：0958-629-960







鹿港中式點心推薦：鹿港肉焿泉

部落客 省錢旅遊達人 造訪 鹿港肉焿泉 說：

它們給的肉羹和魷魚都不小氣,可以吃到好幾塊,而且魷魚相當新鮮。不過最棒的還是清甜的湯頭,跟米粉或冬粉配起來都很搭。<全文介紹>



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#鹿港肉焿泉

地址：彰化縣鹿港鎮公園一路41號

電話：(04)775-5553







鹿港中式點心推薦：阿婆麻糬舖

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 阿婆麻糬鋪 說：

阿婆麻糬舖用的花生粉相當不錯，上桌能聞到濃郁的花生香，顆粒感不重口感細緻，軟ＱＱ的麻糬，一口咬下，軟軟QQ且超有彈性，芝麻餡跟麻糬的比例剛好，重點是完全不會死甜耶！超好吃！<全文介紹>



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#阿婆麻糬舖

地址：彰化縣鹿港鎮大明路9號（鹿港第一市場口）

電話：(04) 7785-659







鹿港中式點心推薦：發記粉粿冰

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 發記粉粿冰 說：

軟嫩又滑順的粉粿，單吃或是配上冰、糖水、米苔目都讚到不行。冰冰涼涼消暑透心涼，大口咬爽度十足，而且也沒有鹼味，一碗真的不夠，百吃不膩超涮嘴的啦～<全文介紹>



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#發記粉粿冰

地址：彰化縣鹿港鎮民族路186號（第一市場內）

電話：04-7779277



