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【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的經典小吃

2024-01-14 20:24:30 Julia Hsu 人氣：111
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：389篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：楊州肉圓芋丸
place彰化縣鹿港鎮民族路1號
作者本次評價：
3.65
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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楊州肉圓芋丸
區域 鹿港鎮第一市場
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

菜單：

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

我一直都很喜歡他是這樣包好好的，很乾淨。

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

白白胖胖的肉圓~忍不住露出姨母笑

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

看到老闆用特製鐵插肉圓很有趣。鹿港跟彰化其他肉圓一樣是用炸的。

菜色：

 

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

我喜歡兩款都是吃乾的。不過我哥是喜歡吃湯的，我是因為喜歡醬，我哥說因為像吃水晶餃湯一樣

芋丸特色是芋頭做籤條狀，以地瓜粉封上入鍋炸熟。甜甜的卜肉加上芋頭的清香，再來個蒜香鹹甜的醬汁~完美！

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

肉圓跟芋丸都不算很大顆，不過勝在厚皮與扎實，所以相當飽足~如果還要吃別的東西的話建議分食。

芋丸主體是肉肉，肉圓則加入筍丁增加清甜與脆脆的口感。

【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的

喜歡吃彰化肉圓的可能不會愛，鹿港的肉圓是厚皮QQ的，很像在吃涼圓。大概跟一顆包子一樣大的餡，湯汁很多也有一點像吃到湯包。

叉子就是你的刀子讓你插肉圓跟切肉圓用，也是一種另類特色

 

楊州肉圓芋丸

 

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 大部分介紹小吃是因為老店或是因為是肉圓台灣的經典小吃，楊州這家我更想要提的是特別！除了獨家的醬汁還有獨特的口感在其他的地方我沒有遇過特別的是芋丸不覺得很像是芋頭肉圓的概念嗎？!

營業時間：週二~週日06:30~13:30（定休：週一，不定休請關注店家官網)

FB：https://www.facebook.com/yangzhobawan

電話：0988776736

地址：505彰化縣鹿港鎮大明路


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文章標籤

彰化美食 鹿港小吃 經典小吃 鹿港第一市場 鹿港菜市場 鹿港菜市場美食 楊州肉圓芋丸 經典美食 芋丸 肉圓
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