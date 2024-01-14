楊州肉圓芋丸 區域 鹿港鎮第一市場 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

菜單：

我一直都很喜歡他是這樣包好好的，很乾淨。

白白胖胖的肉圓~忍不住露出姨母笑

看到老闆用特製鐵插肉圓很有趣。鹿港跟彰化其他肉圓一樣是用炸的。

菜色：

我喜歡兩款都是吃乾的。不過我哥是喜歡吃湯的，我是因為喜歡醬，我哥說因為像吃水晶餃湯一樣

芋丸特色是芋頭做籤條狀，以地瓜粉封上入鍋炸熟。甜甜的卜肉加上芋頭的清香，再來個蒜香鹹甜的醬汁~完美！

肉圓跟芋丸都不算很大顆，不過勝在厚皮與扎實，所以相當飽足~如果還要吃別的東西的話建議分食。

芋丸主體是肉肉，肉圓則加入筍丁增加清甜與脆脆的口感。

喜歡吃彰化肉圓的可能不會愛，鹿港的肉圓是厚皮QQ的，很像在吃涼圓。大概跟一顆包子一樣大的餡，湯汁很多也有一點像吃到湯包。

叉子就是你的刀子讓你插肉圓跟切肉圓用，也是一種另類特色

楊州肉圓芋丸

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 大部分介紹小吃是因為老店或是因為是肉圓台灣的經典小吃，楊州這家我更想要提的是特別！除了獨家的醬汁還有獨特的口感在其他的地方我沒有遇過特別的是芋丸不覺得很像是芋頭肉圓的概念嗎？!

營業時間：週二~週日06:30~13:30（定休：週一，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/yangzhobawan

電話：0988776736

地址：505彰化縣鹿港鎮大明路



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