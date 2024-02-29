為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 彰化縣鹿港鎮老馬師肉包｜在地人推薦好吃肉包店，白胖胖超多汁蛋黃肉包！

彰化縣鹿港鎮老馬師肉包｜在地人推薦好吃肉包店，白胖胖超多汁蛋黃肉包！

2024-02-29 22:10:06 大手牽小手。玩樂趣 人氣：109
share
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：1050篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 鹿港鎮

造訪商家：老馬師肉包
place彰化縣鹿港鎮親民路129號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

鹿港美食這家老馬師肉包是在地人蠻推薦的肉包店，比起阿振或是老龍師，老馬師的名氣雖然沒那麼響亮，但人氣絲毫不遑多讓，而且在地人買的比例極高，尤其是他的蛋黃肉包，包進整顆蛋黃，無論是肉餡的比例，蓬鬆甜香的肉包皮，根本是阿振＋老龍師的合體！

老馬師肉包｜交通方式＆停車資訊

老馬師肉包就位於親民路上，鹿港天后宮附近，老實說他的地理位置算是非常優秀，附近就有收費停車場，而且離鹿港天后宮跟鹿港老街都超近的，買完肉包還可以順便逛老街，而且生意也不錯，常常看到門口有人在排隊購買

老馬師肉包｜菜單＆價目表

老馬師肉包有兩種：蛋黃肉包跟香菇肉包，蛋黃肉包必買，一顆25元，真的很好吃，然後還有賣饅頭，看大部份的人都是買肉包居多

老馬師肉包的肉包都是放在蒸籠裡蒸的，，看那蒸籠就頗有歷史感，點來才會從蒸籠裡拿出肉包，掀開蒸籠就有一股濃郁的包子香飄出，看那白胖胖的肉包超誘人呢

老馬師肉包｜蛋黃、香菇肉包

蛋黃、香菇肉包各買一顆，肉包尺寸算大的，拿在手上很有份量感，而且肉包的香氣很足，白胖胖的肉包也很有彈性，看起來相當值得期待

蛋黃肉包，肉餡相當紮實，一撥開裡面是滿滿的肉，包子皮也是屬於很有彈性又鬆軟的那種，吃起來會有淡淡的甜味，跟阿振的包子皮很像，肉餡柔軟多汁，肉汁感應該是鹿港肉包中最足的！加上蛋黃的香氣跟ＱＱ口感，真的非常厲害

香菇肉包，香菇肉包就是少了蛋黃而已，所以肉餡的香氣更明顯，但吃起來口感還是蛋黃肉包來的豐富有層次些，我還是比較喜歡蛋黃肉包

老馬師整體吃起來的感覺完全不會輸給那些名店，肉包吃起來的平衡感極佳，肉餡的鹹度跟肥瘦比例也掌握得很好，如果你是愛吃肉包的朋友，老馬師肉包你應該會很喜歡唷！

 

老馬師肉包

地址：彰化縣鹿港鎮親民路129號

電話： 04 774 6655

營業時間： 07:30–19:30（週一公休）

店家/景點資訊

  • 店家名稱：老馬師肉包
  • 所在地址：臺灣彰化縣鹿港鎮親民路129號
  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 07:30-19:30
  • 店家電話：04 774 6655
  • 評價：★★★★★

 

 

延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

桃園市中壢區織田信長無菜單手作料理｜一開放訂

新北市淡水區福星阿嬤的筍肉包｜北海岸最好吃的

chevron_right
延伸閱讀
LAGO ristorante 義式活海鮮料理
 Flying07
鹿港美食_鵬師小丸子水晶餃
 愛伊特的分享樂園
＊尚青海味－海龍珠活海鮮餐廳
 波莉妞
鹿港肉包大比拼－阿振(彰化鹿港)
 威利博斯
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up