鹿港美食這家老馬師肉包是在地人蠻推薦的肉包店，比起阿振或是老龍師，老馬師的名氣雖然沒那麼響亮，但人氣絲毫不遑多讓，而且在地人買的比例極高，尤其是他的蛋黃肉包，包進整顆蛋黃，無論是肉餡的比例，蓬鬆甜香的肉包皮，根本是阿振＋老龍師的合體！

老馬師肉包｜交通方式＆停車資訊

老馬師肉包就位於親民路上，鹿港天后宮附近，老實說他的地理位置算是非常優秀，附近就有收費停車場，而且離鹿港天后宮跟鹿港老街都超近的，買完肉包還可以順便逛老街，而且生意也不錯，常常看到門口有人在排隊購買

老馬師肉包｜菜單＆價目表

老馬師肉包有兩種：蛋黃肉包跟香菇肉包，蛋黃肉包必買，一顆25元，真的很好吃，然後還有賣饅頭，看大部份的人都是買肉包居多

老馬師肉包的肉包都是放在蒸籠裡蒸的，，看那蒸籠就頗有歷史感，點來才會從蒸籠裡拿出肉包，掀開蒸籠就有一股濃郁的包子香飄出，看那白胖胖的肉包超誘人呢

老馬師肉包｜蛋黃、香菇肉包

蛋黃、香菇肉包各買一顆，肉包尺寸算大的，拿在手上很有份量感，而且肉包的香氣很足，白胖胖的肉包也很有彈性，看起來相當值得期待

蛋黃肉包，肉餡相當紮實，一撥開裡面是滿滿的肉，包子皮也是屬於很有彈性又鬆軟的那種，吃起來會有淡淡的甜味，跟阿振的包子皮很像，肉餡柔軟多汁，肉汁感應該是鹿港肉包中最足的！加上蛋黃的香氣跟ＱＱ口感，真的非常厲害

香菇肉包，香菇肉包就是少了蛋黃而已，所以肉餡的香氣更明顯，但吃起來口感還是蛋黃肉包來的豐富有層次些，我還是比較喜歡蛋黃肉包

老馬師整體吃起來的感覺完全不會輸給那些名店，肉包吃起來的平衡感極佳，肉餡的鹹度跟肥瘦比例也掌握得很好，如果你是愛吃肉包的朋友，老馬師肉包你應該會很喜歡唷！

老馬師肉包

地址：彰化縣鹿港鎮親民路129號

電話： 04 774 6655

營業時間： 07:30–19:30（週一公休）

店家/景點資訊

店家名稱：老馬師肉包

所在地址：臺灣彰化縣鹿港鎮親民路129號

營業時間：日 二 三 四 五 六 07:30-19:30

店家電話：04 774 6655

評價：★★★★★

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