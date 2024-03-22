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24時手搖杯！不怕飲料店關門「7款超商手搖杯」讓你配宵夜，7-ELEVEN可不可珍奶、全家喝Mr.Wish、萊爾富樂法限定版。

2024-03-22 文字：編輯 張人尹 綜合報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,708
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編輯 張人尹

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台灣超商什麼都有，更是飲料控的「24小時不打烊飲料店」，除了門市現做茶飲、咖啡之外，在架上還有多種「手搖杯聯名飲料」隨時開喝，寵壞飲料控，不管是配早餐、還是配宵夜，不怕飲料店關門。這次窩客島統整「7款超商手搖杯」口袋清單，在樓下便利商店就能喝可不可、萬波、龜記、甘蔗媽媽、Mr.Wish、有飲、樂法等超夯手搖杯。
7款超商手搖杯 口袋清單 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7款超商手搖杯 口袋清單 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

7-ELEVEN現做飲品：可不可

7-ELEVEN本次新品強勢聯手紅茶霸主「可不可熟成紅茶」，在自家「CITY PEARL」系列推出聯名新品「可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾」，飲料基底使用「可不可胭脂紅茶」帶有經典蜜桃花香，並且搭配7-ELEVEN軟Q原味珍珠、鮮奶，打造春季小清新的珍奶喝法。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/385004
7-ELEVEN 可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

7-ELEVEN瓶裝飲料：萬波、龜記、甘蔗媽媽

除了現做飲品之外，7-ELEVEN飲料架上也有多款「手搖杯聯名」飲料24小時販售，包含「萬波濃郁牛奶」、「甘蔗媽媽 甘蔗青」，以及奶茶控喝爆的「龜記 茶王奶茶」，並且不定期推出多件組合優惠，飲料控邊喝還能邊省一波。
7-ELEVEN新品 龜記三十三茶王奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN瓶裝飲料：萬波、龜記、甘蔗媽媽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

全家瓶裝飲料：Mr.Wish、有飲

在全家飲料架上，近期喝得到超人氣Youtuber手搖杯「有飲」復刻飲料「椪糖風味奶茶」，主打古早味「碰糖」風味，搭配福樂牛乳打造滑順風味。另一款是鮮果手搖杯Mr.Wish新品「荔枝香檸綠茶」，喝得到清新檸檬、搭配香甜荔枝風味，在4/16前還有2件59元活動，飲料控趁機嚐鮮。
全家瓶裝飲料：Mr.Wish、有飲 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
有飲 椪糖風味奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

萊爾富瓶裝飲料：樂法

萊爾富長期和手搖杯「樂法」合作，獨家推出9款超商限定瓶裝飲料喝法，包含純茶類「經典紅茶、四季春茶、黃金麥茶」，奶茶系列「古早味奶茶、紅蘋果奶茶」以及「古早豆漿紅」，此外調飲類也有「優多綠茶、蜜桃果茶、蜂蜜檸檬紅」，讓飲料控真的像站在手搖杯店前一樣，選擇多到要思考超久。
萊爾富瓶裝飲料：樂法 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
萊爾富瓶裝飲料：樂法 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

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