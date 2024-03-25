100元虎航特價機票必須搶！小資族出國玩之前，一定是先看哪裡有特價機票、再決定飛哪裡，這次虎航滿足所有小資族，推出復活節前祭出超狂「找蛋最優禮」全航線優惠，最便宜只要100元就能飛日本玩，全航線通通有限定彩蛋優惠，限時3天快閃、鬧鐘先設定好秒搶。
這次台灣虎航復活節彩蛋全航線特價機票優惠，以超驚人的下殺優惠為號召，無論是台灣人最愛的日韓、東南亞度假去泰越、又或是來趟小歐洲氛圍的澳門，全都有特價機票可選。將於03/26早上10點整至晚間23:59期間，推出尊榮虎搶先購票限定優惠，14個小時快閃只要是虎航尊榮虎會員，即可享有單程未稅100、1,000、1,500元起特價機票。
而03/27~03/28期間則是全面開賣虎航特價機票，全航線單程未稅1000元、1500元等優惠，飛航時間從03/27～10/26期間，不僅可以說走就走趕上日韓櫻花季，還橫跨清明、中秋、端午和雙十等假期，就等大家來搶特價機票、請好特休衝一波。但要特別注意此次復活節優惠僅限購買來回機票。
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台灣虎航 復活節彩蛋特價機票
1、尊榮虎搶先購票
開賣期間：2024/03/26 10:00-2024/03/26 23:59
活動內容：全航線 單程未稅 TWD 100/1,000/1,500元起 (限購買來回)
搭乘期間：2024/03/27- 2024/10/26
尊榮虎限定購票連結：https://walkr.tw/F2CcIqK8
2、所有虎迷開搶
開賣期間：2024/03/27 10:00-2024/03/28 23:59
活動內容：全航線 單程未稅 TWD 1000/1500 (限購買來回)
搭乘期間：2024/03/27- 2024/10/26
購買網址：https://walkr.tw/0Qcnrzuy
注意事項：https://bit.ly/3Iw93od