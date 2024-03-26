麥當勞是神燈嗎，許願都成功了！麥當勞鐵粉瘋狂敲碗的「焦糖冰奶茶」宣布在4/27常態開賣之後，這次台灣麥當勞又釋出好消息，經典口味漢堡「板烤鷄腿堡、照燒豬肉堡」即將回歸開賣，消息一出讓許多鐵粉超嗨，也大喊「現在就只差麥當勞奶昔回歸了」繼續向麥當勞許願。



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近年麥當勞推出許多新品，都有粉絲在社群敲碗「希望停賣品項回歸」，麥當勞聽見粉絲心聲，除了帶回來「焦糖冰奶茶」之外，再宣布2大人氣漢堡「板烤鷄腿堡、照燒豬肉堡」期間限定回歸，其中「板烤鷄腿堡」3/27起就回歸開賣，跟著焦糖冰奶茶一起吃起來。





第二波回歸在4/10，許多人心目中的神級美味「照燒豬肉堡」，等了20年終於回歸開賣，麥當勞使用豬前腿肉製成的厚實肉排、淋上日式特調照燒醬，不管是再度回味、還是第一次吃都被圈粉。針對本次回歸，麥當勞也設計「麥當勞還你」套餐，一次吃到回歸漢堡和焦糖冰奶茶，而麥當勞鐵粉們也持續願，大喊「還我奶昔」，窩客島也將持續為粉絲們追蹤，期待分享奶昔回歸消息。





麥當勞經典品項回歸

板烤鷄腿堡

開賣日期：2024/03/27起，限期供應。

售價：

「板烤鷄腿堡」：單點84元、經典套餐149元。

「板烤鷄腿堡還你套餐」：含板烤鷄腿堡、中薯、焦糖奶茶(冰)：177元。



照燒豬肉堡

開賣日期：2024/04/10，限期供應。

售價：

「照燒豬肉堡」：單點84元、經典套餐149元。

「照燒豬肉堡還你套餐」：含照燒豬肉堡、中薯、焦糖奶茶（冰）：177元。



焦糖冰奶茶

開賣日期：2024/03/27起，常態供應。

售價：

「焦糖奶茶(冰)」：單點66元。

凡內用、外帶，購買任一麥當勞分享盒，可享「焦糖奶茶(冰)」買一送一。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。