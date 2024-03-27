誰說帶小孩吃到飽不划算！4月兒童節連假，許多人都計劃帶著家裡孩子一起外出放風，邊玩、邊吃，這次東京牛角集團旗下「牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet、温野菜日本涮涮鍋專門店」3大品牌同步推出「兒童節吃到飽」優惠，國小以下小朋友最低150元就能吃到飽，就算陪爸媽吃燒肉吃到飽、火鍋吃到飽都超划。



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慶祝兒童節，「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店」3大品牌聯手推出兒童吃到飽優惠，在「牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet」燒肉吃到飽，3/26-4/7期間，一位大人帶一位國小或國小以下小孩用餐，小孩可享任選吃到飽方案均一價200元。





如果爸媽是火鍋控，那麼在3/26-4/7期間，一位大人帶一位國小或國小以下小孩到「温野菜日本涮涮鍋專門店」用餐，小孩可享150元任選吃到飽方案，陪爸媽一起吃起來。針對本次兒童節優惠，平日不須訂位、假日需要提前一天訂位，兒童節連假也能爽爽吃。







東京牛角3大品牌 兒童節吃到飽優惠

活動期間：2024/03/26-04/07

活動方式：一位大人帶一位兒童（小學生或以下），可享品牌限定優惠。

注意事項：

1、需出示健保卡等證件，配合店家做兒童出生年份、月份確認

2、假日用餐須提前一天完成有效訂位。



各品牌優惠內容：

牛角日本燒肉專門店：

一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定200元，原價300元起。



牛角Buffet：

一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定200元，原價399元起。



温野菜日本涮涮鍋專門店：

一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定150元，原價249元起。



詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。