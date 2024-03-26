這樣玩CP值才高！天成飯店集團為了搶攻國旅商機，特別推出「瑞穗桃園雙城遊買一送一」期間限定下殺優惠，雙人平日入住瑞穗天合的城堡精緻客房一泊二食15,999元起，即贈朋趣雲端號露營車平日一泊四食住宿券。就是要讓你玩到不想回家、玩到忘記回家。



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瑞穗桃園雙城遊買一送一住房優惠一次旅遊「花蓮、桃園」兩地風光，平日週一至週四入住瑞穗天合國際觀光酒店，雙人房15,999元起、四人房17,999元起，價格包含芳泉百匯的自助早餐和晚餐，還可無限暢玩館內水陸設施，包括金色水樂園室內戶外108個水池和湯池、無限樂園的旋轉木馬和小火車，與跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部等眾多遊樂設施，或到主廚花園親近田園蔬果體驗原民煮DIY的樂趣，不用安排行程即可玩得豐富又充實。





同時，住房優惠同樣適用於兩大床寬敞的城堡溫馨家庭房，或是房內設有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，以及可帶狗寶貝入住的寵物溫馨家庭房，多元房型滿足不同客群需求，入住再贈朋趣雲端號露營車雙人平日一泊四食住宿券，包含下午茶、晚餐、消夜與自助式早餐，亦可選擇搭配假日加價與加人加價使用，再享園區內多樣遊樂設施。





並且，所贈送的朋趣雲端號露營車緊鄰桃園高爾夫球場為豪華露營體驗品牌，以「樂高球旅朋趣」為核心理念，結合時下最流行的Glamping豪華露營車，於車內規劃浴缸與獨立衛浴空間、舒適床寢及智能設備，一泊四食全包式餐飲美饌，提供以野餐籃盛裝的下午茶餐點與飲品，晚餐供應BBQ豪華海陸火鍋加烤肉饗宴，消夜時段則由專屬管家現煮泡麵，翌日早晨則提供陽光咖啡廳自助式早餐，創造奢華露營與風格度假的無限想像。







瑞穗桃園雙城遊 買一送一住房優惠

入住期間：即日起至2024年5月31日

預訂方式：於瑞穗天合國際觀光酒店官網訂房，或致電天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688

適用房型/雙人入住價格：

城堡精緻客房平日15,999元、旺日16,549元、假日17,099元、大假日18,199元

城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房、寵物溫馨家庭房平日17,099元、旺日17,649元、假日18,199元、大假日19,299元

優惠內容：

每房贈送朋趣雲端號露營車平日一泊四食住宿券，適兩位大人和兩位0-2(含)歲兒童入住，效期至2024年6月30日，住宿券亦可搭配假日加價與加人加價使用。3月1日至4月30日周年慶天天賓果送住宿，入住每房每晚皆可獲贈一張周年慶賓果卡，當月壽星憑證件再加贈一張。

