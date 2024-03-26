9大台中自然系景點全給你！除了朝聖近期盛大開幕的誠品480、國家漫畫博物館外，台中也有許多值得走訪、打卡的自然系景點，這次窩客島特別整理了「台中9大自然系景點」，包括森林系龍貓隧道、超吸睛的黃金佛手步道，以及有著百年古蹟的幽靜公園等，讓你下次來台中，直接跟著名單一次攻略。





免花錢就能玩翻的「9大台中自然系景點」，如果只想稍微散步，可以走訪建於日治時期的「台中公園」，擁有人工湖、曲橋庭園造景，以及湖心亭、望月亭等歷史古蹟，是台中最古老、占地最大的公園，是闔家出遊的好選擇；如果想再多走走、運動的話，可以走訪「萬里長城登山步道」、有整個人可以走過巨大佛手的「南觀音步道」等步道，飽覽山嵐日落美景。





台中自然系景點：無患子森林龍貓隧道

部落客 雲大少爺 造訪 無患子森林龍貓隧道 說：

有一座台糖配合政府平地造林所種植的無患子森林，數萬棵無患子樹茂盛的枝葉佈滿天際，樹與樹間的草叢小徑無限延伸成奇妙的隧道，彷彿龍貓將出沒似的，絕對是最有意境的打卡背板！<全文介紹>



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#無患子森林龍貓隧道

地址：台中市后里區四月路五哩巷







台中自然系景點：潭雅神綠園道

部落客 Karen 造訪 潭雅神綠園道 說：

潭雅神綠園道全程有多處濃密樹蔭，也有做人車分道，沿路公廁多，也有設置飲水機可以補水、放置簡易護理箱，真是讓人感恩。<全文介紹>



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#潭雅神綠園道

地址：台中市神岡區

電話：04-2515-2575







台中自然系景點： 東勢林業文化園區

部落客 優尼太太 造訪 東勢林業文化園區 說：

當初第一次看到這個湖面實在是太驚艷了！不僅有荷花池的點綴，背景還有遼闊的群山白雲，走在這個全長有1000公尺的步道，湖光山色的景色著實讓人留戀。<全文介紹>



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#東勢林業文化園區

地址：台中市東勢區東關路六段1368號

電話：04-2577-4146







台中自然系景點：鳳凰山步道

部落客 西莉亞玩樂人生 造訪 鳳凰山步道 說：

鳳凰山步道階梯寬敞好走，親民程度相當適合帶著家裡的大小朋友一起共遊，我們進入搭建完善的木階梯，周圍則有高聳竹林環繞，在這炎熱夏季反倒可以感受到一陣陣舒心涼意。<全文介紹>



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#鳳凰山步道

地址：台中市后里區圳寮路47巷7號







台中自然系景點：臺中公園

部落客 papa 造訪 臺中公園 說：

該公園於日治時期所創立，是臺中市歷史最悠久、也是面積最大的的公園，園區佔地約32,889坪。 而公園內的湖心亭為臺中市的重要象徵<全文介紹>



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#臺中公園

地址：台中市北區雙十路一段65號

電話： 04-2228-9111







台中自然系景點：九號十號步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 九號十號步道 說：

沿路生態景觀豐富，大約走了200多公尺，來到大坑10號第一座休憩涼亭涼亭兩旁樹木較高，所以看不太到什麼景色，不過從這開始大約100公尺，沿路可以看到美麗的九重葛。有竹林步道、相思林道、九重葛花區<全文介紹>



#九號十號步道

地址：台中市北屯區







台中自然系景點：南觀音山步道

部落客 銀髮一起玩 造訪 南觀音山步道 說：

大多數都需要爬梯，偶爾有平緩坡，對於登山新手來說有些挑戰性，但慢慢走調整呼吸，對於鍛鍊體力還是不錯的。終點會經過一處巨大的佛手拱門<全文介紹>



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#南觀音山步道

地址：台中市北屯區廓子路







台中自然系景點： 新田步道

部落客 省錢旅遊達人 造訪 新田步道 說：

新田步道大約90%都是這種鋪設完善的木棧道,所以沿途走來都還算十分輕鬆,一連串的陡上階梯之後,終於有空可以歇一下喘口氣,這邊的視野似乎還不錯,可以眺望台中市區<全文介紹>



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#新田步道

地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷







台中自然系景點：萬里長城登山步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 萬里長城登山步道 說：

走到最高處【享壽亭】的話，不走其他支線的話，就只要一直往上走就可以。整體都有舖設石板、階梯，且除了最後上享壽亭的上坡外，整體坡度都是緩緩舒服的。<全文介紹>



#萬里長城登山步道

地址：台中市大肚區



