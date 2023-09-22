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喝杯部落咖啡、隱密絕美荷花池潭，免費走訪美式製材廠｜東勢林業文化園區

2023-09-22 20:30:23 優尼太太 人氣：120
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窩客好文

優尼太太

發表篇數：118篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 東勢區

 

圖文原址：https://wp.me/p8mV3w-1c6

 

位在東豐自行車綠廊終點站「東勢客家文化園區」附近，有一處隱密的荷花池潭，若是你已經看遍了東豐自行車步道的沿路景色，也許可以來探索這個偏離主幹道的私藏景點「東勢林業文化園區」，園區前身為「大雪山林業公司」，是60年代東亞地區最大的製材廠，所以和其他文化園區不同的是，現場保留了非常多臺灣林業史的機具及廠房，不得不說，搭配著荷花池及藍天白雲，這個景色美到我以為來到了台東！重點是，園區還“免門票＋免停車費”！林蔭步道遍佈，加上各式漂浮木雕刻藝術，最後再來湖畔旁的部落咖啡廳吃土肉桂卷，很適合和家人來個午後散步！

⎯  Contents  

■東勢林業文化園區 ｜園區介紹

■東豐自行車綠廊 ｜ 景點/美食/親子農場

■東勢林業文化園區 ｜必拍攝影點地圖＆絕美荷花池

■東勢林業文化園區 ｜漂浮木雕刻藝術

■東勢林業文化園區 ｜免費！園區導覽預約

■東勢林業文化園區 ｜國寶級樹木！全台最大紅豆杉風倒木

■東勢林業文化園區 ｜超好拍！美式三角製木場

■東勢林業文化園區 ｜湖畔旁的山產店咖啡廳，必吃山肉桂捲

 

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https://www.sister.travel/wp-content/uploads/2021/09/06.png

#東勢林業文化園區

地址：臺中市東勢區東關路六段1368號

官方連結：>官方粉絲團< ；>官方官網<

門票：無料！免門票及停車費

開放時間：週三至週日 06：00～18：00；農曆除夕、初一休園

 定時導覽：免費！每日上午10:00 及下午14:00 (至少10人以上)

 預約導覽：免費！定時展覽滿10人即可開講

 

＃東豐自行車綠廊 - 景點/美食/親子農場

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以上地圖點開有三大分類

  • 東豐自行車綠廊｜景點
  • 東豐自行車綠廊｜必吃美食
  • 東豐自行車綠廊｜親子農場

東豐自行車綠廊真的是我推薦來台中遊玩的第一首選，不僅天氣舒適，沿途的景色真的百看不膩，而東勢林業文化園區也是和家人從終點站騎腳踏車而來，沿著湖畔漫步十分愜意！這次我特別整理了去過超過10次的東豐自行車綠廊資訊，不管是必去景點、必買美食，還有三處可以帶孩子前往的親子農場，希望大家也可以愛上這條美到發泡的林蔭綠廊。

- 特別留意：園區內的環湖步道不可以騎腳踏車喔！只能徒步 -

 

＃必拍攝影點地圖＆絕美荷花池

地圖

\ 地圖原圖來源：東勢林業文化園區 後製標示：優尼太太

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當初第一次看到這個湖面實在是太驚艷了！不僅有荷花池的點綴，背景還有遼闊的群山白雲，走在這個全長有1000公尺的步道，湖光山色的景色著實讓人留戀。而這個生態池的前身，為這個東南亞最大製材廠的『貯木池』，不過後來隨著製材廠的結束才轉型為這個生態池，但目前還是可以看到許多浮木保留在池中，聽導覽人員表示，園區正在努力還原成當初貯木池的景色給民眾欣賞，另外，園區種植的荷花池也頗為盛名，每年5～8月便會搖身一變成為台中知名賞荷花景點。

＃漂浮木雕刻藝術

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漫步在環湖步道上，沿途看到的景色除了山湖樹蔭，還有許多特別的木雕作品，這些木雕是國內外藝術家利用漂流木在現場創作之雕刻作品

＃免費！園區導覽預約

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如果可以的話，很推薦花點時間參加免費的導覽，這個園區具有豐富的生態，不僅為各式鳥類的棲息地，過往製材廠的歷史及遺跡，很值得了解他們的故事，非常有趣！

  1. 定時導覽：上午10時及下午14時 (至少10人以上)
  2. 預約解說：星期三至星期日上午9:00-12:00及下午13:00-16:00止，解說時間至少1小時
  3. 官方預約網站

＃國寶級樹木！全台最大紅豆杉風倒木

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若是店面都有鎮店之物，那這顆珍貴的紅豆杉便是“鎮園之寶”！瀕臨絕種的保育類木種-紅豆杉木，因為1996年受賀伯颱風侵襲傾倒，爾後便送到這個園區來保存展示，同時也是目前發現最大的紅豆杉風倒木，連172公分的我，站在這顆風倒木旁都顯得渺小

＃超好拍！美式三角製木場

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這個製材場的落成，是在至今60年前，在當時可是世界第二、東南亞第一的美式大型製材廠，隨著製材廠的結束營業，這些大型建築都被保留下來，說真的當初在地圖上看到沒有很勾起我的興趣，但是實際造訪後，還是被這些充滿歲月痕跡且木造的造景給震懾，再搭配背景的湖景及山雲，瞬間讓我以為自己來到了台東，這個景色實在太美，尤其是三角形外觀的燃料倉，很適合拍攝大片呀！

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\ 圓形造景的觀景橋，也是必拍之點

＃湖畔旁的山產店咖啡廳，必吃山肉桂捲

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大雪山林業直販所-山產店 >官方粉絲團< 

  • 營業時間：每週三至週日的10:00~17:00 （週一週二公休）
  • 特色：部落咖啡、在地原生土肉桂捲、土肉桂茶包、冰品、輕食

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  • 五葉松白冷冰棒 Nt. 25
  • 石崗在地橘子雪糕 Nt. 50
  • 土肉桂卷 Nt. 60

去年才剛開業的部落咖啡廳，對於走了一圈環湖步道的我來說，根本就是救贖！不僅有部落咖啡，還有許多在地原生的土肉桂產品，可以感受到店家賦予原生食材的新風味，店內還有販售一些環境友善的產品，說是複合式餐廳也不為過！另外，冰棒區還看到谷關特產“五葉松白冷冰棒”！不用開進山區就可以品嘗到這個冰品，實在太棒了！另外想要特別推薦的是台灣原生種土肉桂而製成的『土肉桂卷』，使用的是台灣土肉桂葉子磨成的細粉（非樹皮），造就這顆肉桂捲的灰綠色典雅外觀，沒有以往的肉桂刺鼻味，反而擁有清爽柔和的香氣，非常好吃

 

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