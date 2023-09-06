台中景點｜潭雅神綠園道，親子腳踏3個S彎、4座高架橋、3公園玩翻天

這天我們搭火車來到豐原，轉搭計程車到潭雅神綠園道1公里處的逍遙鐵馬出租店。

從豐原車站搭計程車到逍遙鐵馬出租店費用＄250，司機很好心的跟我說回程可以搭公車，搭12、63、700都可以到火車站。

逍遙鐵馬出租店門前剛好就有公車站，於是回程我們是搭公車到台中火車站搭車。（往台中車站方向的公車站在逍遙對面）

搭公車費用只要14元～

來到了逍遙鐵馬出租店，我們租了一台七段式腳踏車和一台童車，童車是恩典牌所以免費，費用共150。

老闆娘非常熱心招待，回程時有指引我如何搭公車到台中火車站。

如果是開車來的旅客，出租店旁也有空地可以停車非常方便。

潭雅神路園道禁騎電動自行車，因此逍遙鐵馬出車店沒有此車款喔～

Ryan試了3台腳踏車終於選好了～

由於潭雅神綠園道會經過37個路口，大部分是小路口，行車要注意安全。

第一座橋，Ryan自己騎上坡，體力真好，畢竟他這台童車沒有變速可調，踩上坡頗為費力。

潭雅神綠園道全程有多處濃密樹蔭，也有做人車分道，沿路公廁多，也有設置飲水機可以補水、放置簡易護理箱，真是讓人感恩。

挑戰第二座橋，Ryan這次順利上坡。

沿途景色多農田、工廠、雞舍（有三家），有公園可以停下來讓小朋友玩耍。

潭雅神綠園道總共有3個S彎，為了安全現在已經沒有波浪路面了。

有些大路口有紅綠燈可以等待。

神岡線上的軍用鐵道～

Ryan在此玩了一會幫浦。

軍用鐵道隔壁有個小公園可以遊玩，磨石滑梯結合攀爬坡。

這附近路口往右側對面騎可以到圳前仁愛公園，可以玩沙玩水，可惜我們初來乍到不知道。當時我看指標寫“環河自行車道“還以為會接到這裡。

看了地圖才發現，原來軍用鐵道旁的遊戲區不是仁愛公園。

軍用鐵道旁的公廁有設置飲水機、急救箱，真是讓人感恩。

來到戰車公園了，戰車公園旁有停車場，這裡有松錳租車連鎖店。

公車 12、63、700可到鄰近豐原或台中火車站，到豐原火車站車程約20分。到台中車站車程約35分鐘。