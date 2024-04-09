千葉火鍋集團也吃得到「酸菜魚火鍋」，而且是火鍋吃到飽！搭上近期台灣超夯「酸菜魚」話題，千葉火鍋在台中豐原推出升級品牌「享千葉火鍋」吃到飽，總共有15種不同鍋底選擇，其中特別新增「江城霧都酸菜魚」獨家湯底，讓火鍋吃到飽也有酸菜魚可以大吃一波。至於千葉火鍋集團3大吃到飽「千葉火鍋、新千葉、享千葉」差在哪裡、怎麼選餐，窩客島帶你一次看。



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千葉火鍋為了滿足吃到飽控，近年一直不斷升級，目前總共有「千葉火鍋、新千葉、享千葉」3種品牌，經典款「千葉火鍋」火鍋吃到飽，包含自助吧任選肉品、火鍋料、熟食等，價格只分為平假日價位，最低459元+10％開鍋。升級版二代店「新千葉」則是以食材豐富度區分為「A餐、B餐、C餐」等方案選擇，最低499元+10%，想要吃到天使紅蝦、和牛、淡菜螃蟹無限吃到飽，就可以優先選擇。





三代店「享千葉」則注重在食材、湯底選擇都更加升級，強調至少有12種以上特色湯底選擇，搭配全台地方特色小吃，以及哈根達斯冰淇淋無限供應，平日價位539元+10％，是頂配版千葉火鍋，目前全台只有3間門市。其中，全新開幕的「享千葉火鍋 豐原店」更增添獨家湯底「江城霧都酸菜魚、黑川筒骨老火湯、府城蔡伯牛髓湯」可以加價升級，滿足愛喝湯的火鍋控。







針對4月兒童節話題，全台「千葉火鍋」在4/4當天推出「兒童吃鍋8折」快閃優惠，換算下來最低238元吃到飽，讓火鍋控帶小孩一起衝。同時，4月也同步推出「壽星吃到飽5折」活動，當月壽星憑VIP卡打5折、沒卡也可享85折優惠。





千葉火鍋、新千葉、享千葉

門市資訊及菜單：https://walkr.tw/DRVuVBLF



千葉火鍋 兒童節優惠

活動期間：2024/04/04

活動分店：全台千葉火鍋（新千葉、享千葉不適用）

活動內容：大童吃火鍋8折優惠，限兒童餐(6-10歲) 115公分-139公分大童適用。



千葉火鍋 壽星5折吃到飽優惠

活動期間：2024/04/01-04/30

活動分店：全台千葉火鍋（新千葉、享千葉不適用）

活動內容：四月壽星持VIP卡，成人開鍋5折，一般壽星85折優惠。



詳細活動規範及供應情形，依 千葉火鍋 官方公告為準。