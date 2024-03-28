曾因YT創作者無意見發現「動物園」的門票也太便宜了，長達27年沒有調整過門票。此消息一出，許多網友紛紛表示，這樣動物們吃到飽嗎？動物園這票價太佛心。而經過27年、台北市立動物園入園門票將從4/1進行調整，普通票變為100元、優待票50元、團體票70元，並且新增台北市民票60元。消息一出，眾多網友仍是表示還是很佛、但請幫動物們加菜。
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台北市立動物園經過27年的沒有調整入園，這一次入園票價全面調整。其中，普通票60元調漲至100元、優待票由30元調整為50元。更同步加設了台北市民票60元，並且新制同時也提供持有臺北市國小數位學生證者、臺北市政府社會局核發之低收入戶證明者、設籍臺北市55歲以上原住民長者、臺北市政府退休公教人員等出示證件免票入園的服務。
台北市立動物園園長諶亦聰也表示，門票調漲將於4月1日實施，預計將為市庫增加4100萬元收入，未來也會透過預算編列方式，優化動物園動物福祉的軟硬設施，提升至更符國際動物園暨水族館評鑑組織之指標水平，除了增加台北市的國際能見度，也能促進與國內外動物園暨保育機構合作，嘉惠動物園所照養的瀕危物種有效族群數量與遺傳多樣性，展現良好野生動物福祉的城市保育，提供國人優質環境教育與遊憩體驗場域，稱職扮演起亞洲旗艦動物園及保育方舟角色。
台北市立動物園 4/1 入園收費標準
普通票：100元、優待票：50元、團體票：70元、台北市民票：60元
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官網：https://www.zoo.gov.taipei/Default.aspx