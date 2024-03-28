為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 終於漲價了！台北市立動物園4/1起全面調漲入園門票，網友表示：請多漲一點、一定要讓動物們過的更舒服。

終於漲價了！台北市立動物園4/1起全面調漲入園門票，網友表示：請多漲一點、一定要讓動物們過的更舒服。

2024-03-28 文字：編輯 李維唐 圖片：台北市立動物園 人氣：494
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

曾因YT創作者無意見發現「動物園」的門票也太便宜了，長達27年沒有調整過門票。此消息一出，許多網友紛紛表示，這樣動物們吃到飽嗎？動物園這票價太佛心。而經過27年、台北市立動物園入園門票將從4/1進行調整，普通票變為100元、優待票50元、團體票70元，並且新增台北市民票60元。消息一出，眾多網友仍是表示還是很佛、但請幫動物們加菜。

推薦閱讀：雙城買一送一！瑞穗天合、桃園朋趣「花蓮桃園雙城遊」買一送一，二泊六食15,999元、玩到不想回家。
台北市立動物園 4/1 入園收費標準

台北市立動物園經過27年的沒有調整入園，這一次入園票價全面調整。其中，普通票60元調漲至100元、優待票由30元調整為50元。更同步加設了台北市民票60元，並且新制同時也提供持有臺北市國小數位學生證者、臺北市政府社會局核發之低收入戶證明者、設籍臺北市55歲以上原住民長者、臺北市政府退休公教人員等出示證件免票入園的服務。
台北市立動物園 4/1 入園收費標準

台北市立動物園園長諶亦聰也表示，門票調漲將於4月1日實施，預計將為市庫增加4100萬元收入，未來也會透過預算編列方式，優化動物園動物福祉的軟硬設施，提升至更符國際動物園暨水族館評鑑組織之指標水平，除了增加台北市的國際能見度，也能促進與國內外動物園暨保育機構合作，嘉惠動物園所照養的瀕危物種有效族群數量與遺傳多樣性，展現良好野生動物福祉的城市保育，提供國人優質環境教育與遊憩體驗場域，稱職扮演起亞洲旗艦動物園及保育方舟角色。
台北市立動物園 4/1 入園收費標準
台北市立動物園 4/1 入園收費標準

 



台北市立動物園 4/1 入園收費標準

普通票：100元、優待票：50元、團體票：70元、台北市民票：60元


台北市立動物園 相關資訊

官網：https://www.zoo.gov.taipei/Default.aspx

台北市立動物園 4/1 入園收費標準

加入窩客島line好友搶看限時優惠
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#動物園
morechevron_right
文章關鍵字
動物園 漲價 台北市立動物園
延伸閱讀
買不到會槌心肝！「台灣伊藤久右衛門」連續六天買一送一！
 張子豪
大肌肌正夯！獵奇扭蛋「最強筋肉傳說-超進化體態」全面攻佔辦公桌，5款健美系列動物公仔打造滿滿反差萌。
 顏爾嫻
逛街必配果昔「Jamba Juice」又推新活動！揪你一起大玩Dress code，搞怪瘋萬聖。
 顏爾嫻
網美系果昔拍起來！Jamba Juice推出全新漸層「藍蝶花仙子」，再加碼回歸兩款超人氣「花果昔」。
 顏爾嫻
台北市士林區【走。遊台北】台北陽明山野人花園 【Walk. Traveling in Taipei】 Savage Garden in Yangmingshan, Taipei
 麵條Mantaul
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up