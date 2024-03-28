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八方鍋貼送酸辣湯！八方雲集「買鍋貼送酸辣湯、玉米湯」快閃3天吃起來，最對味「八方雲集水餃+酸辣湯」組合吃法吃不膩。

2024-03-28 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,476
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編輯 張人尹

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買鍋貼、送酸辣湯！經典台式美食「八方雲集」無論鍋貼、水餃，還是麵食系列，都要配酸辣湯、玉米湯才對味，資深鐵粉都要這樣吃。這次八方雲集為了慶祝26歲生日，自即日起快閃三天推出「買鍋貼/水餃、免費送送湯」限定優惠，現在就決定要吃八方。

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八方雲集 買鍋貼送湯優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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八方雲集鍋貼、水餃推出多種口味選擇，無論是經典招牌鍋貼、韓式泡菜鍋貼、咖哩鍋貼、玉米水餃等，都是熱門吃法。除此之外，點鍋貼水餃就一定要配招牌「酸辣湯、玉米濃湯」才對味，還可以再搭一杯豆漿，就是大滿足的鐵粉吃法。
八方雲集 買鍋貼送湯優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次八方雲集為了慶祝26週年，在3/28-3/30期間推出「免費送湯」快閃活動，在全台八方雲集買10顆鍋貼或10顆水餃不限口味，就免費送一碗酸辣湯或玉米濃湯，無論在門市現場買，或是外送平台、線上點餐系統通通都可享優惠，讓鐵粉現在不管哪一餐，都準備大吃八方。
八方雲集 買鍋貼送湯優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

八方雲集 買鍋貼送湯優惠

活動期間：2024/03/28-03/30
活動平台：全台八方雲集門市、外送平台、線上點餐系統
活動內容：買10顆鍋貼/水餃(任意口味)，即贈送酸辣湯/玉米濃湯(1碗)。

詳細活動規範及供應情形，依 八方雲集 官方公告為準。

 

 

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