當大家以為台北101只是一個頂級購物商場的時候，台北101推出2024「蕨．蘭之美」特展、讓海內外的旅客，再一次發現台北101的文化氣質、台灣的美。作為台灣迎接國際觀光客的都會高空觀景地標「台北101」打造「世界最高的秘境花園觀景台」，讓101不只好拍、好拍、更要把台灣的美介紹給全世界。



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台北101表示，101的秘境花園不是靜止的，而是隨著四季更迭呈現出不同的驚喜樣貌。2024年觀景台啟動全新策展計畫「蕨．蘭之美」花藝特展，邀請凌宗湧大師以台灣特有的蘭花與蕨類、結合季節性花種，規劃獨一無二的花藝展演，期間也將力邀各縣市政府合作，以達到宣傳台灣之美的深意。





並且，3/23~4/14率先與嘉義縣政府攜手，透過洋桔梗、高山百合、文心蘭等嘉義特產花卉打造全新展區，並營造螢火蟲生態的浪漫氛圍，現場更增設「山林多感體驗區」，透過「聽覺、嗅覺、視覺、觸覺」讓人沉浸其中，替海內外旅客創造最錦簇絕美的難忘回憶。





同時4/1~4/30適逢兒童月期間，台北101秘境花園觀景台，加碼推出7-12歲孩童雙人同行一人免費 (須有一位成人購票陪同)，歡迎爸爸媽媽趁著清明連假帶著孩子來趟高空體驗、共創難忘的節日回憶。並且，活動期間來到台北101秘境花園觀景台，現場與「蕨‧蘭之美」拍照上傳至社群，即可至89F服務台領取嘉義限量賞螢季明信片乙張(「螢河鐵道」、「螢河星空」2款隨機附贈)。





台北101兒童節優惠

活動期間：4/1-4/30

活動內容：推出7-12歲孩童雙人同行一人免費 (須有一位成人購票陪同)購票優惠。

加碼優惠：配合台北市教育局兒童月活動，國小以下兒童持「探索手冊」到觀景台89F紀念品店，即可免費兌換「台北101紀念小禮」一份(限量101份，每人限兌換一份)。





台北101蕨‧蘭之美

活動期間：4/1-4/30

活動內容：與嘉義縣政府合作，展開「春遊阿里山」體驗之旅。

加碼優惠：活動期間到台北101秘境花園觀景台，現場與《蕨‧蘭之美》拍照上傳至社群，即可至89F服務台領取嘉義限量賞螢季明信片乙張(「螢河鐵道」、「螢河星空」2款隨機附贈)。

訂展官網：https://bit.ly/3TLB8y4