三商巧福集團快閃3天優惠！三商集團集結旗下9大品牌，推出3天快閃下殺優惠，其中三商巧福祭出「買套餐、送主餐」買一送一優惠，而超夯拿坡里披薩也有「大披薩199元、炸雞桶199元」超殺優惠，9間品牌從牛肉麵、炸豬排、披薩、炸雞通通吃一波。



推薦閱讀：八方鍋貼送酸辣湯！八方雲集「買鍋貼送酸辣湯、玉米湯」快閃3天吃起來，最對味「八方雲集水餃+酸辣湯」組合吃法吃不膩。







三商集團這次為了回饋粉絲，在3/30-4/1快閃三天，推出9大品牌超殺優惠。經典品牌「三商巧福、福勝亭、三商鮮五丼」只要買指定套餐、就送一份主餐。其中「三商巧福」點筋半肉牛肉麵套餐，送牛肉炸醬麵一碗，240元兩個人都能吃飽飽。







此外，人氣速食「拿坡里披薩」則推出大披薩199元、5塊炸雞199元優惠，在「拿坡里炸雞專賣店」同樣有5塊炸雞199元，再加碼「買酷樂雞腿桶送滋滋腿排桶」，炸雞控吃到翻。三商集團旗下「品川蘭、BANCO、虎記餃子、巧福PLUS」也分別有買一送一優惠、加購優惠等，趁週末搶優惠開吃。





三商集團 9大品牌快閃優惠

活動期間：2024/03/30-04/01

活動品牌及內容：

三商巧福：買半筋半肉牛肉麵套餐送「牛肉炸醬麵」特價$240 (原價$325)

福勝亭：買開運豬排定食套餐送「鮮嫩炸雞柳定食」特價$310 (原價$520)

三商鮮五丼：買菲力豬排丼套餐送「招牌牛丼」特價$259 (原價$378)

拿坡里披薩：大披薩/5塊炸雞 特價$199

拿坡里炸雞：買酷樂雞腿桶送滋滋腿排桶$390 (原價$660)，5塊炸雞特價$199 (原價$290)

品川蘭：「蒜香牛肋條麵」買一送一 特價$250 (原價$500)

BANCO：買四塊嫩雞加價90元獲得瑪格麗特披薩 特價$420 (原價$530)

虎記餃子：超值餃湯激省餐 特價$80 (原價$120)

巧福PLUS：買豆皮燃麵套餐送豆皮燃麵 特價$155(原價$235)