自己的小孩「捷絲旅」幫你寵！捷絲旅Just Sleep全台品牌連線，集合台北西門館、三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及中正館等七家飯店，聯手推出推出「童享趣」兒童節優惠住房專案，提供兒童免費入住再贈自助早餐及備品，各館另紛紛加碼玩具伴手禮、延遲退房等禮遇。



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其中，位於北台灣熱門商圈附近的台北西門館及宜蘭礁溪館，除招待一位12歲以下兒童免費入住外，每房更加碼贈送熱門伴手禮「喔熊OhBear餅乾禮盒組」。兩大一小入住宜蘭礁溪溫泉景觀客房，全家樂享超大景觀湯池，每人每晚只要1,266元起。





同時，坐擁新北最美風景的台北三重館招待140公分以下的兒童免費入住，除贈備品及吃到飽自助早餐外，全家皆可享延後退房1小時，前40組訂房貴賓再加碼迎賓客房禮。以兩大一小入住豪華客房，贈吃到飽自助早餐，每人每晚平均只要900元起。飯店交通位置便捷，開車前來可享免費停車，搭乘大眾捷運也僅需3分鐘步行路程，飯店鄰近三和夜市、旅人可大啖小吃美食，或至最新藝文打卡景點「空軍三重一村」，親子攜手台北微旅行。





還有位於高雄市中心的捷絲旅高雄站前館，專為親子家庭出遊提供舒適和便利的住宿體驗。兒童節期間，入住豪華家庭房或捷絲旅三人房的旅客，11歲以下兒童可享住宿免費以及翌日吃到飽自助早餐，以捷絲旅三人房為例，每人每晚平均只要1,133元起，入住的孩童還可獲贈「咦。Hand Look 台灣紙箱玩具--球球大平台乙組」。此外，臨近衛武營國家藝術文化中心的捷絲旅高雄中正館，同樣推出入住豪華三人房，加贈「YouR超微型積木龍虎塔乙組」的優惠，激發孩子創造力的同時，還能親子同享歡樂假期。





當然不能錯過位於東台灣的捷絲旅花蓮中正館，設有遊戲室及圖書館，提供親子玩樂空間，臨近著名花蓮必吃美食，更適合前往太魯閣國家公園、七星潭、海洋公園等著名景點，此次限時優惠除贈送11歲以下兒童一位免費入住外，還贈送翌日吃到飽自助早餐及迎賓午茶，兩大一小入住精緻三人房，每人每晚平均只要993元起。另外，還特別準備了兒童專屬的「猴子設計Monkey Designg手作摺書燈」及「親子同樂MINI吧」，為闔家遊程提供更多驚喜。



捷絲旅2024兒童節限定優惠

以及緊鄰奇美博物館及十鼓文創園區的台南虎山館，擁有一座戶外夢幻泳池，適合舒緩身心、暢享親子戲水時光，此次專案房型為最受親子歡迎的露營風上下舖--鼓趣客房，除附贈翌日早餐兩客外、兩位11歲以下兒童也可以免費入住，兩大二小入住每人每晚平均只要1,250元起。台南虎山館也推薦鄰近的「虎山林場」，林蔭步道間充滿神秘感，宛如日本人氣動畫龍貓森林，空氣清新伴隨蟲鳴鳥叫，四季擁有不同風貌之美，與小孩子進入大自然，來趟生態之旅。

官網查詢：https://www.justsleephotels.com