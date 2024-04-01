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365杯飲料免費喝！拾汣茶屋「一年365杯天天免費喝」週年慶活動登場，挑戰酸民「白桃酸奶蜜香綠茶」敢不敢喝起來。

2024-04-01 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：312
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編輯 張人尹

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拾汣茶屋送你一年免費喝飲料！Toyz的手搖杯品牌「拾汣茶屋」對於常喝飲料的粉絲而言，不只CP值超高，每次優惠也多是直接送「免費喝」，超有誠意。這次拾汣茶屋一週年慶活動，除了邀請沈玉琳代言，更直接推出「365杯飲料免費送」抽19位得獎者，讓飲料控直接喝到撐。

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拾汣茶屋 週年慶抽獎活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

一直都是話題製造機的Toyz、以及他的手搖杯「拾汣茶屋」，這次找來同樣是話題製造機的藝人「沈玉琳」，除了推廣便宜也能喝好茶之外，更特別在即日起推出「一年份飲料抽獎活動」，即日起至4/7前，只要到拾汣茶屋粉專依規定完成留言任務，就能抽「一年365杯天天免費喝」，總共將抽出19名粉絲，再掀手搖杯話題。
拾汣茶屋 週年慶抽獎活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

再推薦飲品清單中，最低19元就能喝的純茶，一直是「拾汣茶屋」的招牌，此外還有超人氣諧音梗「愛荔殺殺、超PINEAPPLE冰茶、橙汁汗」也是必喝品項。這次拾汣茶屋一週年推出新品「酸民系列」，主打「白桃酸奶蜜香綠茶、蜜桃果醋青茶、白柚果醋綠茶」，不只和酸民比誰酸，也打造清爽適合夏天的新喝法。
拾汣茶屋 週年慶抽獎活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

拾汣茶屋 週年慶抽獎活動

活動期間：即日起至2024/04/07
活動方式：只要在拾汣茶屋Facebook粉絲團，依規定完成留言「#不是拾汣茶屋賣得太便宜！是別人賣太貴」並標記一位好友，就有機會抽中一年365杯不限品項免費天天喝，共抽出19位。

詳細活動規範及供應情形，依 拾汣茶屋 官方公告為準。

 

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