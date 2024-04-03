這樣玩才能讓小朋友學習更多小知識！來自日本的都會型水生公園Xpark推出全新「Xpark調查筆記」，融入豐富的海洋知識，讓各位大小朋友在玩樂中也能暢快學習，4/1-5/31凡於活動期間參加的小朋友及學生們，都可免費獲贈乙本。除此之外，Xpark的人氣王水豚夫妻，一口氣為Xpark新增3名成員，萌到不要不要的。



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Xpark 持續推動寓教於樂為主旨，特別製作三種版本的「調查筆記」學習手冊，針對不同年齡層的學童進行主題及內容設計，結合療癒繽紛的插畫及淺顯易懂的文字，人人輕鬆化身海洋調查官，在觀賞各種生物樣貌的同時，還能獲得許多意想不到的海洋小知識，前進發掘大海的奧秘世界。



其中，「我們一樣/不一樣」調查筆記可以觀察看看館內的魚兒，看看跟人類有哪裡不同，藉由柔和的水彩繪圖和貼紙，簡單易懂且配有注音的文字，訓練學齡前兒童識字、觀察及手動能力。而「前往未知的世界探險吧」調查筆記，鮮明活潑的繪圖中，藏著幾個有趣的小問題，下載LINNÉ LENS，張開你的感官，將筆記內的空格一一填入，完成調查任務吧。最後就是「Xbook之調查筆記」認識生命的起源，源自數十億年前，你我的誕生源自許多的巧合與奇蹟，DNA承載了來自祖先的記憶，大朋友們可以在館內各區域探索生命的演化過程，完成自己獨一無二的演化樹，何不來一場穿梭時空的旅行。





此外，Xpark的１樓戶外「世外桃源區」人氣王水豚夫妻Lili & Coco，在去年成功孕育了雙胞胎Lia和Lieber，再度傳出好消息，於2024年3月17日順利誕生了水豚三小福，頗有經驗的Lili和Coco對於三小福們的照顧顯得更加得心應手，目前新生的三隻小水豚，已經能和爸爸媽媽一起依偎互動，全家和樂融融好溫馨。



Xpark 調查筆記

活動期間：自2024年4月1日(一)起至5月31日(五)止

活動內容：凡於活動期間內蒞臨的兒童及學生們，都可免費獲贈乙本

．我們一樣/不一樣 調查筆記 適合4-7歲

．前往未知的世界探險吧 調查筆記 適合8-12歲

．Xbook之調查筆記 適合12歲以上



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